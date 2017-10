Un jucător de la SSC Farul își cere cu vehemență restanțele financiare

Așa cum am mai anunțat, SSC Farul Constanța a decis acum trei săptămâni să rezilieze contractul cu unul dintre jucătorii transferați în vară, Godwin Onyeka Konyeha. Motivul: fotbalistul african era accidentat de câteva zile, dar a ascuns față de antrenori acest mic „detaliu”, la ședințele de pregătire dinaintea meciului cu Victoria Traian, din etapa a 4-a. „Este un jucător în care eu aveam mare încredere, pentru că jucase la un nivel destul de bun în România și în Georgia, la echipe din primele două ligi. Din păcate, de când a venit aici am văzut la el mai mult mofturi și pretenții, mai puțin realizări. El a ascuns o accidentare și am fost nevoit să-l înlocuiesc în etapa trecută la câteva minute după ce îl trimisesem pe teren, așa că am decis să reziliem contractul. Konyeha nu mai face parte din lotul echipei noastre”, spunea atunci antrenorul principal Petre Grigoraș.

În momentul rezilierii contractului, s-a stipulat ca jucătorul să primească până la data de 15 octombrie 2017 circa 2.000 de euro, cât avea de primit până la incidentul respectiv. Luni la prânz, Konyeha a venit la stadionul „Farul” pentru a-i cere banii președintelui clubului din Liga a 3-a la fotbal, Marcel Lică, iar lucrurile au fost foarte aproape de a scăpa de sub control!

„El a tot venit pe la mine de circa trei săptămâni, de când i s-a reziliat contractul, și i-am tot explicat că deocamdată nu ne-au intrat în cont banii din finanțarea pe care ne-a aprobat-o Consiliul Local și că nimeni nu a primit vreun salariu până acum. Astăzi (n.r. - luni) a venit din nou, foarte nervos, spunând că îi expiră pașaportul, că trebuie să plece din țară miercuri și că are nevoie de acei bani, cam 2.000 de euro. Conform contractului, noi trebuia să-i achităm banii pe 15 octombrie, dar de unde să-i dăm dacă nu avem? Noi ne-am achitat de toate obligațiile față de el - casă, masă, teren de antrenament - și mai era această sumă de plătit. Astăzi, când vroiam să plec de la stadion, a venit la mine și ținea morțiș să mergem împreună la Primărie, așa că au intervenit cei de la pază ca să se liniștească, pentru că nu mă lăsa să plec. Eu îl înțeleg, probabil că nu are bani pentru biletul de avion, dar clubul s-a tot împrumutat până acum de diferite sume, pentru deplasări, pentru masa jucătorilor, pentru prime. Am achitat până acum trei prime de victorie, pe ultima chiar înaintea meciului de sâmbătă cu Tulcea. Le-am dat prime doar jucătorilor, pentru că antrenorilor și celorlalți angajați ai clubului nu le-am putut da încă nimic, însă toți au înțeles cum stau lucrurile și că totul se va rezolva în curând. Primăria ne-a aprobat finanțarea, dar sunt niște proceduri care nu țin nici de ei, nici de noi, așa sunt legile în România. Tocmai de aceea nu vreau să mai promit nimic nimănui în privința restanțelor financiare. Aștept să ne intre banii în cont”, a declarat Marcel Lică pentru „Telegraf”.

