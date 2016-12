Un judecător britanic permite şederea unui imigrant ilegal, pe motiv că are de îngrijit o pisică

Decizia unui judecător britanic de a permite unui imigrant ilegal să rămînă în Marea Britanie, pe motiv că are de îngrijit o pisică a generat nemulţumire, informează ”Daily Express”. Ministerul de Interne luase decizia că bolivianul nu are dreptul să locuiască în Marea Britanie şi îl obligase să părăsească ţara, în caz contrar urmînd a fi deportat. Dar judecătorul Judith Gleeson a invalidat decizia ministerului, apreciind că deportarea imigrantului ar reprezenta o încălcare a drepturilor omului, deoarece ”bolivianul s-a aşezat la casa lui, are permis legal de şedere în Marea Britanie şi o pisică drept dovadă a acestui lucru”. Ministerul de Interne a încercat să anuleze sentinţa, dar cazul a fost respins din nou - demers care a costat mii de lire sterline din banii contribuabililor. Duminică seara, ministrul pentru Imigraţie al Guvernului din umbră, Damian Green, a declarat că ”uneori nu ştii dacă să rîzi sau să plîngi”, apreciind că ”este o decizie ridicolă, care ameninţă să compromită întregul concept al drepturilor omului”.