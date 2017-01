Un jurnalist de la “The New Yorker” eliminat din delegaţia lui Barack Obama

Corespondentul publicaţiei “The New Yorker” la Washington a fost eliminat din delegaţia de presă care îl va însoţi pe Barack Obama, candidat la preşedinţia SUA, în deplasările din Europa şi Orientul Mijlociu, după ce revista a publicat o caricatură care îl înfăţişa pe Obama drept terorist. Echipa care se ocupă de campania lui Obama a declarat că eliminarea jurnalistului din delegaţia de presă este motivată de locurile prea puţine din avionul care îl va însoţi pe senatorul american în vizitele sale. Echipa de campanie a lui Obama a fost supărată de o caricatură apărută în publicaţia “The New Yorker” în care senatorul democrat şi soţia sa erau prezentanţi drept terorişti sub acoperire. Reprezentanţii revistei au declarat că desenul este doar o satiră inspirată de comentariile reprezentanţilor de dreapta din SUA. Obama însuşi a caracterizat desenul drept o satiră care doreşte să ilustreze investigaţia ce are loc asupra apariţiei sale pe scena politică, în Chicago. Autorul articolului ilustrat de caricatură, Ryan Lizza, intenţiona să facă parte dintre cei 40 de jurnalişti care vor însoţi, săptămîna aceasta, delegaţia lui Obama în deplasările din Europa şi Orientul Mijlociu, însă solicitarea sa a fost respinsă. Larry Johnson, fost ofiţer al CIA şi susţinător a lui Hillary Clinton, a acuzat echipa de campanie a lui Obama de răzbunare împotriva criticilor.

Între timp, Departamentul de Stat american a declarat luni că a cerut ambasadelor să îşi limiteze ajutorul pe care îl acordă candidaţilor la preşedinţia SUA, senatorii Barack Obama şi John McCain, pentru a evita încălcarea legii şi politicii americane. Secretarul de Stat, Condoleezza Rice, a transmis mesajul tuturor reprezentanţelor diplomatice, joi, în ziua în care Obama a plecat într-un turneu în Irak şi Afganistan şi care va cuprinde escale şi în alte regiuni din Orientul Mijlociu şi Europa. Comunicatul Departamentului american de Stat arată că dipoziţia a fost dată din pură coincidenţă în aceeaşi zi a începerii turneului candidatului democrat şi că această recomandare a fost făcută şi cînd candidatul republican John McCain a vizitat Canada, Columbia şi Mexic. Potrivit instrucţiunilor, diplomaţii americani nu au dreptul să stabilească întîlnirile candidaţilor, recepţii sau evenimentele publice şi utilizarea fondurilor şi resurselor, decît la un nivel minim, pentru a sprijini un turneu politic. Cu toate acestea, ambasadele pot acorda asistenţă serviciilor secrete pentru protecţia cadidaţilor şi să ofere ajutor logistic minim, de exemplu, referitor la procedurile de organizare a vizitelor locale. Diplomaţii îi pot ajuta, de asemenea, pe Obama şi McCain cu orice este legat de activitatea lor senatorială şi să ofere informaţii secrete pentru a se asigura ca aceştia să fie la curent cu ultimele poziţii oficiale şi evoluţii ale politicii americane.

Dispoziţia face distincţie între călătoriile oficialilor delegaţiei Congresului care sînt plătiţi de administraţia americană şi cele care sînt finanţate privat, de exemplu. călătoriile în străinătate în scopuri electorale. Delegaţiile Congresului pot primi mult mai multă asistenţă decît cogresmenii care călătoresc în particular sau în scopuri electorale. Oficialii americani au declarat că vizita lui McCain în Irak în martie a făcut parte dintr-o delegaţie a Congresului, în timp ce vizitele în Canada, Columbia şi Mexic au fost în scopuri electorale. Obama a călătorit în Afganistan şi Irak, săptămîna aceasta, în cadrul unei delegaţii a Congresului, dar restul turneului, care va include probabil escale în Israel, Iordania, Marea Britanie, Franţa şi Germania, va fi în scop electoral. Potrivit legilor americane, există restricţii privind activitatea politică de partid a angajaţilor pentru a-i împiedica pe aceştia să exercite influenţă neautorizată asupra alegerilor. Există, de asemenea, politici care stabilesc cum pot funcţionarii federali să îi ajute pe candidaţii prezidenţiali.