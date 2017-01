Un jurnalist, pe listele PSD Constanța la parlamentare?

Surpriză pe scena politică din Constanța. Jurnalistul Alexandru Căutiș a anunțat pe Facebook că va candida la alegerile parlamentare din partea PSD Constanța. „Dragi prieteni de pe Facebook, aşa cum poate aţi aflat pe surse, am ocazia să candidez la parlamentare la Constanţa, din partea PSD. Eu m-am dus şi am solicitat acest lucru lui Felix Stroe (președintele filialei județene a PSD, n.r.), nu invers. Am suficientă minte cât să fi intuit chiar de la luarea deciziei mele că prima tentaţie a celor care află această ştire este să mă ponegrească. Dar sper ca o bună parte dintre ei să aibă răbdarea, curiozitatea şi, scuzaţi, inteligenţa de a aştepta şi explicaţiile mele. Văd că sunt şocaţi mai ales unii care spun că aveau încredere în mine că sunt într-un anume fel. Încrederea, ca şi iubirea, ar trebui să se întreţină de la sine chiar în momente în care par puse în pericol, ca să fie cu adevărat demne de numele "încredere" sau "iubire". Poate că oi avea şi eu ceva de spus cu gestul meu, poate că am eu însumi mai multă încredere în mine decât aveţi voi în mine şi chiar sper să nu mă dezamăgesc. Poate că mă şi iubesc eu însumi pe mine (scuzaţi pleonasmul). Vreţi să mă îndoiesc de mine doar fiindcă voi vă îndoiţi brusc de mine? Vreţi să mă urăsc doar fiindcă voi mă urâţi brusc? Nu vă cer să mai credeţi în mine sau să mă iubiţi în continuare. Vă rog însă să mă lăsaţi să-mi dau eu mie o şansă să mai cred în mine, în cel care cred că sunt, în cel care vreau să fiu, pentru mine. Nu candidez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu cu mine mă voi lupta mai tare în noua postură decât cu oricare pesedist ori penelist. Sper să nu-mi fie silă de mine la final. Nu mă detestaţi că mă pun la încercare astfel. Eu voi pierde mult mai mult decât voi dacă încercarea mea este un eşec“, se arată într-o postare pe Facebook a lui Căutiș.