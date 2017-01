Un leu indecis

Banca Naţională a României (BNR) a publicat ieri un curs de referinţă de 4,4553 lei/euro, cu 0,39 bani mai ridicat faţă de vineri, când rata de schimb s-a plasat la nivelul minim de la începutul lui decembrie (4,4514 unităţi). Totuşi, leul a continuat să se aprecieze în raport cu dolarul american, rata coborând cu 1,15 bani, de la 3,2419 la 3,2304 unităţi. Pe de altă parte, perechea leu/franc elveţian a urcat uşor, de la 3,6509 la 3,6525 unităţi. Valutele din regiune au consemnat oscilaţii mixte în raport cu euro. Ratele medii ale dobânzilor afişate ieri de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei, la 24 de ore, s-au plasat la 1,74 - 2,24%, uşor mai jos faţă de vineri, când au fost de 1,76 - 2,26% pe an. Dobânzile sunt cu mult sub rata indicatorului-cheie al BNR, de 3,5% pe an. Nu în ultimul rând, indicatorul ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, s-a plasat la 2,97% pe an.