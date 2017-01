Un leu și mai slab, în 2017

Condițiile din mediul de afaceri din România se vor înrăutăți în următoarele 12 luni, iar leul va pierde teren în fața monedei unice europene, avertizează CFA (Chartered Financial Analyst) România. Șeful CFA, Adrian Codîrlașu, explică - „Este o tendință descrescătoare fiindcă, în opinia mea, am atins deja vârful ciclului economic și, în 2017, nu o să mai avem același avans ca-n 2016. Un simplu argument - consolidarea fiscală care este necesară după toate majorările de salarii, scăderile de taxe și reducerea TVA. Și toate astea vor avea impact asupra investițiilor“. Membrii CFA (analiști economici, profesori de economie etc.) estimează că, în 2017, condițiile pentru mediul de afaceri se vor alinia trendului internațional ușor negativ - „România, fiind o economie mică și deschisă, este afectată de înrăutățirea condițiilor macroeconomice la nivel global. Suntem dependenți de ceea ce se întâmplă în afară, mai ales în Uniunea Europeană, principalul nostru partener comercial“. Totodată, în următoarele 12 luni, e de așteptat ca leul să scadă față de euro, în contextul în care majorarea dobânzilor în SUA a dus la o reașezare a cursurilor de schimb în toate statele emergente ale lumii. Din nefericire, în toate cazurile, „reașezare“ s-a tradus în „depreciere“.