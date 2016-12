Un liberal constănțean cu state vechi și-a dat demisia din partid

08:47:47 / 19 Septembrie 2016

la tema

Am cutreerat tara in toate directiile , N. S. V. si pe la noi , dar un oras fara o viziune ( consecutiv unei viziuni politice ) ca aceea din Constanta nu am putut constata . Unde este Timisoara ,- in Vest dar ,, departe de noi ,, dar Clujul care il are primar pe Dl Emil Boc este cu 50 de ani inaintea acestui inbatranit oras cum este Constanta . Ma opresc putin la Oradea unde un Domn pe numele sau Bolojan intrun mandat si ceva a facut din acest municipiu - PERLA Ardealului - unde tot limitrof lui , este satatiunea Baile Felix o SPLENDOARE NATIONALA ,nu mai departe in mijlocul TARII este SIBIUL , BRASOVUL , chiar si obositorul Bucuresti poate emite pretentii fata de C O N S T A N T A noastra . Daca nu au putut subtiliza CAZINOUL ---smecherasii nostri --- l-au lasat in paragina --- oare de ce ? SUNT MULTE DE SPUS < NU >?? . Comenta un tip ca nu-i lumimna , ca nu-s strazii asfaltate, ca nu-i bine ca-i rau, oare tot Basescu a conribuit la IMBATRANIREA resedintei de judet ???