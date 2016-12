Liberalul Sorin Andrei şi-a văzut sacii în căruţă, fiind numit în funcţia de viceprimar al Mangaliei. Postul cu pricina reprezenta de multă vreme visul său de aur. De când s-a declanşat criza în Consiliul Local Mangalia, domnul Andrei a jucat rolul “omului tampon”. Adică, pe înţelesul tuturor, bun la toate. Anul trecut, în timpul disputelor dintre consilieri, dispute care au blocat activitatea oraşului, numele liberalului a fost vehiculat pentru prima oară ca variantă optimă pentru scaunul de viceprimar. Negocierile s-au purtat, pe sub mese, la Mangalia, şi, pe mese, în Bulgaria. Surprinzător, la vremea discuţiilor cu dichis, Sorin Andrei era mânat de afacerile personale în China soră, frate, la nevoie, şi “pretenă”. În cele din urmă, negocierile au căzut la subsol. Şi pe fondul unor ifose emanate de domnul liberal, care, după ce a parcurs un lung şi obositor anonimat, s-a trezit brusc în centrul atenţiei, ca şi cum cineva ar fi aprins lumina într-o cameră fără bec. Paradoxal, varianta salvatoare s-a stins, în acea perioadă, pe fondul calmării relaţiilor dintre PSD şi PNL. Cu alte cuvinte, existau premize favorabile pentru propulsarea liberalului în poziţia de viceprimar. Se pare că, la vremea respectivă, Sorin Andrei a plusat, cu toate că nu avea niciun as în mânecă! E drept, nici primarul Claudiu Tusac nu a fost convins că liberalii mangalioţi sunt mânaţi de cele mai bune intenţii. Suspiciunile au fost generate de presupusele relaţii de prietenie statornicite între Sorin Andrei şi deputatul Zanfir Iorguş, chiar dacă actualul viceprimar şi-a pus, pe această temă, cenuşă în cap. Mai mult decât atât, se ştie că domnul deputat juca un rol important în viaţa şi activitatea PNL Mangalia, rol care avea să se răsfrângă mult timp şi asupra situaţiei din Consiliul Local. Sigur, aflat în campanie electorală pentru şefia partidului, domnul Andrei a încercat să se separe de umbra lui Iorguş, dar nu a fost crezut de prea multă lume… Mai mult decât atât, suspiciunile persistă şi în prezent, chiar dacă Iorguş a ajuns o palidă imagine a politicianului de altădată. Fac o paranteză. Presa locală a relatat despre posibile mişcări ce ţintesc privatizarea cu cântec a unor active ale SC Neptun, vehiculând numele domnului deputat. Eu cred că este o simplă legendă. Presupun că Zanfir Iorguş este destul de cumpătat şi înţelege că partidul pe care îl reprezintă are toate şansele să dispară de pe scena istoriei. În aceste condiţii, luând în calcul efectele colaterale care decurg de aici, nu cred că domnia sa are vreun interes să se lege la cap cu un nou scandal. Ar comite o greşeală fatală. Revin la subiectul nostru. Numirea lui Andrei în funcţia de viceprimar s-a făcut după regula căilor întortocheate din politică. Deşi s-a străduit să nu-l supere pe Iorguş, pentru că nu este sănătos să te pui cu un deputat al Puterii, l-a călcat, în cele din urmă, pe bombeuri. Debarcarea lui Mincă de la Primăria Mangalia, care a pierdut postul de viceprimar în favoarea liberalului Andrei, reprezintă o grea înfrângere pentru Iorguş. Cu siguranţă, atunci când a făcut pace cu liderul conservatorilor constănţeni, s-a bazat pe “farmecele” lui Mincă, incluzând aici şi talentul lui oratoric, care poartă amprenta peremistă a lui Vadim. Ion Mincă era omul lui Iorguş în Primărie, gata să declanşeze, în orice moment, o nouă criză şi să-i pună beţe în roate lui Tusac. Sorin Andrei l-a scos pe Mincă din dispozitiv. S-ar putea ca, la început, domnia sa să fie mânat de cele mai bune şi mai constructive intenţii. Până când o să-şi bage cineva coada în PNL Mangalia. Au fost emise deja teorii conform cărora domnul Andrei s-ar putea să nu facă faţă cerinţelor funcţiei, dumnealui răspunzând şi de soarta PNL Mangalia. Nu m-aş mira să i se ceară să aleagă între cele două funcţii!