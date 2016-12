Un liberal va fi exclus din partid după ce a agresat o femeie

Fostul vicepreședinte al organizației PNL Bistriţa-Năsăud Jenor Beudean va fi exclus din partid după ce, în mediul online, au apărut imagini în care agresa o femeie în plină stradă. Decizia a fost luată de co-președintele PNL Alina Gorghiu. Precizăm că, vineri, 17 iunie, un bărbat a postat pe facebook mai multe imagini însoțite de un text în care descria modul în care soția sa a fost agresată în stradă, de către Beudean. "Supun atenţiei dumneavoastră o situaţie extrem de neplăcută, în care soţia mea a fost agresată de către un politician de frunte a judeţului Bistriţa-Năsăud. Marți, 14 iunie, în jurul orei 16.00, soția mea se afla in Bistrița, pe bulevardul Independenţei, la o trecere de pietoni semaforizată şi, după ce semaforul a arătat culoarea verde, s-a angajat în traversare pe zebră, când un autoturism marca Toyota, cu număr de înmatriculare BN30WVW a venit în viteză, în ciuda culorii roşii a semaforului (pentru șofer). Evident că soţia mea s-a speriat pentru că putea fi accidentată şi a lovit cu piciorul în maşina respectivă. Şoferul a înjurat-o (nici nu mă așteptam la altceva) și fiecare şi-a continuat drumul. Când a ajuns la trecerea de pietoni de pe strada Solomon Halita, acelaşi autoturism care trecuse pe culoarea roşie a oprit chiar pe trecerea de pietoni (deh, smecher!!!), şoferul s-a dat jos şi a lovit-o pe soţia mea peste faţă, a bruscat-o, i-a rupt maieul şi a agresat-o verbal. Am mers la Poliția Locală a doua zi și am depus o plângere la care am atașat si fotografiile doveditoare. Mare minune! Plângere nu a fost înregistrată nici până acum", a scris Cristian Cezar Constantinescu.

CONDUCEREA PNL, INDIGNATĂ

Gestul politicianului i-a revoltat pe cei din conducerea PNL.. Organizația PNL Bistriţa Năsăud a anunţat, vineri, 17 mai, că Biroul Politic Judeţean se va întruni în şedinţă de urgenţă cu propunerea de excludere din partid a lui Jenor Beudean. "Biroul Politic Judeţean al PNL Bistriţa-Năsăud se delimitează categoric de orice act de violenţă asupra unei persoane, cu atât mai mult asupra unei femei. Faptele imputate domnului Jenor Beudean, fostul candidat al PNL pentru Primăria Şieu-Odorhei, sunt de o gravitate excepţională, inacceptabile şi nu pot fi sub nicio formă tolerate de Partidul Naţional Liberal. Drept urmare, în cel mai scurt timp, Biroul Politic Judeţean al PNL se va întruni în şedinţă de urgenţă cu propunerea de excludere din partid, în conformitate cu articolul 26, alin 1, litera h. din Statut", se arată într-un comunicat transmis de PNL. La rândul său, co-președintele PNL Alina Gorghiu și-a exprimat indignarea față de acțiunile lui Beudean. "Oamenii de genul acesta nu au nicio scuză şi nu au nimic în comun cu PNL. Celei care i-a fost victimă îi cer eu iertare pentru momentul prin care a trecut. Mă bucur că a avut curajul să facă public incidentul. Sper ca autorităţile să-şi facă treaba şi să înlăture orice dubiu că ar încerca să-l favorizeze pe agresor'', a scris Gorghiu pe Facebook.