Un liceu tomitan va deveni Smart School și va avea un centru de roboți

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța va avea, până la sfârșitul anului, un centru de roboți. Este afirmația directorului unității de învățământ, prof. Vasile Nicoară, care a precizat că există o colaborare în acest sens cu instituții de cercetare științifică și companii care promovează tehnologia modernă. Modernizarea colegiului nu se oprește aici. Potrivit lui Vasile Nicoară, în aceste zile se va finaliza la Colegiul ”Mircea” modernizarea bazei informatice, care va fi începutul transformării școlii într-o adevărată Smart School. ”Vom căuta să informatizăm principalele domenii administrative ale școlii, care în felul acesta vor permite o mai bună comunicare”, a declarat directorul școlii. Este vorba despre strângerea întregii baze de date pe platforme online. Aceasta va permite părinților să aibă acces la orice informații au nevoie în orice moment și va ușura totodată munca birocratică din cadrul liceului.

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa este recunoscut pentru numărul mare de elevi care, an de an, ne fac să fim mândri că suntem constănțeni, prin premiile pe care le obțin la olimpiade și concursuri naționale și internaționale. Lor li se adaugă colectivul de profesori dedicați, care au grijă să le ghideze elevilor pașii până când aceștia pășesc într-o nouă etapă din viață, aceea a studenției. Datorită lor, colegiul are un portofoliu de parteneriate diverse, cu 11 parteneri internaționali numai în ultimii 3 ani, un centru de cercetări științifice, centru de excelență, dar se implică și în numeroase activități de voluntariat, de colaborare cu asociații, ONG-uri și fundații pentru programul național de acțiune comunitară. ”Avem 7 profesori doctori deja. Este unul din lucrurile pe care le avem în plus față de celelalte școli”, a precizat, în cadrul unei conferințe ce a avut loc luni, 24 octombrie, coordonatorul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității interne din cadrul CNMB, prof. Lucian Oprea. La sfârșitul săptămânii trecute, școala a fost vizitată de o echipă de evaluatori ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care a certificat ceea ce știam deja cu toții - că CNMB este una din instituțiile de învățământ prestigioase din țară. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” a fost evaluat ţinând cont de 43 de itemi, care au presupus chestionarea a 120 de elevi, adică aproximativ 10% din totalul efectivului de elevi, aproape tot atâţia părinţi, dar și 70% din corpul profesoral. Totodată, după o evaluare a documentelor, vizite în școală sau asistență la ore, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” a obţinut rezultate deosebite - 37 de calificative de „foarte bine“ şi 6 de „excelent“, a anunţat directorul colegiului, prof. Vasile Nicoară.

ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE

”Toate acestea dau garanția unui proces didactic de foarte înaltă calitate. Evaluarea acestor indicatori de performanță situează în vârful potențialului unitatea noastră școlară și ne face să credem că ne facem pe deplin datoria, fără să constituie o limită, un moment zero în care să fim auto-mulțumiți și să nu mai facem nimic în continuare”, a precizat prof. Nicoară. Drept dovadă, instituția de învățământ își lărgește continuu orizontul de activitate. În cadrul conferinței, directorul colegiului a spus că tinde la realizarea unui centru de roboți. ”Aceasta ar fi cea mai atractivă noutate în prezent. Avem o colaborare în acest sens cu niște instituții de cercetare științifică și companii care promovează tehnologia modernă și sperăm ca până în decembrie să reușim să facem primele dotări”, a precizat el. Potrivit lui Vasile Nicoară, în aceste zile se va finaliza la Colegiul ”Mircea” modernizarea bazei informatice. ”Am achiziționat aparatură nouă, de ultimă generație, și ne propunem să începem un program de realizare a ceea ce se numește Smart School - școala inteligentă, în sensul că vom căuta să informatizăm principalele domenii administrative ale școlii, care în felul acesta vor permite o mai bună comunicare”, a declarat directorul școlii. Este vorba despre strângerea întregii baze de date pe platforme online. Aceasta va permite părinților să aibă acces la orice informații au nevoie în orice moment și va ușura totodată munca birocratică din cadrul liceului.