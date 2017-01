Un lider PMP își ia adio de la partid

Pe principiul „Adio PD, adio PDL”, un discipol al lui Traian Băsescu îi urmează exemplu, ce-i drept, nu într-un mesaj video, ci pe facebook. El își ia adio, dar de data aceasta partidul în cauză este PMP. Într-o postare pe facebook, Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, își ia „Adio” de la PMP, pentru a doua oară, nu înainte de a lansa un atac la adresa Elenei Udrea, pe care o taxeaxă dur. „Îmi pare rău de fiecare clipă, fiecare efort, fiecare naivitate îngropate în proiectul PMP, confiscat de Elena Udrea. O consider pe Elena Udrea un produs periculos al noii generații de politicieni; nu văd nicio diferență morală, politică sau mediatică între ea și Victor Ponta. Regret nesfârșit eșecul proiectului inițial al PMP: am fost cinstit atunci când am bătut țara și televiziunile, spunându-le oamenilor că e un partid altfel. Când n-am mai crezut acest lucru, n-am mințit. Adio, PMP!” , a scris Papahagi, în urmă cu câteva ore.