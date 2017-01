Un litru românesc de benzină costă aproape cît unul European!

Deşi în ţara noastră salariile sînt la jumătate faţă de media europeană, preţul de vînzare al benzinei la staţiile de distribuţie româneşti este apropiat de nivelurile practicate în statele membre UE, unde puterea de cumpărare a populaţiei este net superioară românilor. Şi asta în condiţiile în care România beneficiază încă de o derogare a Comisiei Europene (CE) şi aplică un nivel redus de accize. Chiar şi în aceste condiţii, preţul de distribuţie la benzină şi motorină practicat în România este apropiat de cel pe care îl plătesc cetăţenii din Luxemburg, Irlanda, Spania, Suedia şi Austria, ţări cu o putere de cumpărare mult peste posibilităţile românilor, rezultă dintr-un document guvernamental. Definitivat la începutul acestei săptămîni, documentul prezintă o situaţie comparativă privind structura preţurilor practicate la nivel naţional, la 11 aprilie 2008, pentru benzină şi motorină, comparativ cu cea a preţurilor din alte state membre UE, rezultate din consultarea datelor statistice publicate pe site-ul UE. Datele relevă că preţul de distribuţie din România, de 3,76 lei/litrul de benzină fără plumb şi 4,07 lei/litrul de motorină, este apropiat celui practicat în Bulgaria (3,67 lei şi, respectiv, 3,96 lei), Ungaria (4,24 lei şi 4,45 lei) şi Polonia (4,51 lei şi 4,46 lei), dar şi de cel din Luxemburg, ţară cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de viaţă din Europa (4,34 lei şi 4,05 lei, preţ mai mic decât în România la motorină), Irlanda (4,28 lei şi 4,35 lei), Spania (4,07 lei şi 4,14 lei), Suedia (4,76 lei şi 4,91 lei) şi Austria (4,45 lei şi 4,49 lei). Cursul de schimb luat în calcul la realizarea documentului este de 3,6 lei/euro. Conform estimărilor pentru 2008 realizate de Fondul Monetar Internaţional privind Produsul Intern Brut pe cap de locuitor calculat la puterea de cumpărare, România ocupă penultimul loc printre statele membre UE, cu 12.285 dolari, devansînd doar Bulgaria (cu 12.251 dolari) şi fiind net depăşită de Luxemburg (83.456 dolari), Irlanda (44.415 dolari), Spania (30.764 dolari), Suedia (37.761 dolari) şi Austria (39.846 dolari). România se apropie din punct de vedere al preţului la benzină şi motorină şi de alte state puternic dezvoltate economic, precum Franţa (4,97 lei şi 4,63 lei) şi Italia (4,97 lei şi 4,85 lei) şi are o distanţă mică faţă de Germania (5,08 lei şi 4,80 lei), Belgia (5,12 lei şi 4,32 lei), Danemarca (5,01 lei şi 4,77 lei), Finlanda (5,09 lei şi 4,51 lei), Olanda (5,61 lei şi 4,67 lei) şi Portugalia (5,04 lei şi 4,50 lei). Grecia, cu un PIB pe cap de locuitor calculat la puterea de cumpărare de 30.745 dolari, are un preţ de 4,04 lei la benzină fără plumb şi de 4,26 lei la motorină, iar în Cipru, cu un PIB pe cap de locuitor de 48.990 dolari, se plăteşte mai puţin decît în România la benzină fără plumb şi motorină, cu 3,71 lei şi, respectiv, 3,90 lei. Statele care au aderat în 2004 la UE şi care ocupă o poziţie mult mai avansată în privinţa puterii de cumpărare au, de asemenea, preţuri sensibil apropiate la carburanţi de cele din România. În Cehia se plăteşte 4,42 lei/litru pentru benzina fără plumb şi 4,53 lei pentru motorină, iar în Slovenia este perceput un preţ de 3,85 lei la benzina fără plumb şi de 4 lei la motorină, sub preţul din România. România se află printre ultimele patru locuri din UE în ceea ce priveşte nivelul taxelor în preţul combustibilului.