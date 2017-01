Un măgar mondial

În plină etapă a noilor prefaceri sociale şi morale, asistăm la reaşezarea valorilor de doi lei moştenite de noi. În mare, noua grilă este gîndită şi marcată, precum îşi marchează cîinele teritoriul, de mult curvita noastră clasă politică. Ea decide cine pe cine şi care pe care. Asistăm, în acest context, la o veritabilă revoluţie. Cei care, pînă acum, din motive obscure, au fost ţinuţi în anonimat, sînt propulsaţi cu insistenţă în fruntea plutonului noii grile de valori. Ani de-a rîndul, pe această scară, neidentificată pînă în prezent, opinia publică a văzut o pereche de urechi mari şi clăpăuge. Unii au crezut că este vorba despre Iepurilă, cunoscut alergător la toate alegerile cu iz politic din Mangalia. În ciuda faptului că îşi schimbă deseori tricoul, cînd roşu, cînd portocaliu, Iepurilă îşi păstrează statutul de veritabil oportunist şi fripturist. Pentru că am ajuns în acest punct, trebuie să fac o precizare. De cînd are legături strînse cu politicul, Iepurilă a renunţat definitiv la statutul de vegetarian convins. A dat şi dumnealui de gustul cărnii şi al sîngelui colectat din jugulara adversarului. Sigur, o să vă mire că Iepurilă este carnivor!” Dar, zice el, e păcat să te mînjeşti degeaba!” Doar în vremurile de odinioară, reamintesc, cine fura azi un ou, mîine era promovat ca bou! Revin la urechile lungi de pe noua scară de valori. Titularul acestora este măgarul. De curînd, relansarea sa în viaţa politică a produs mult zumzet de albine. Luat direct de la cotigă, măgarul a fost promovat la nivelul cel mai înalt cu putinţă, fiind declarat de-a dreptul mondial! Mai nou, în probleme de cadre, originea măgărească, atenţie la calea ferată!, contează, cum conta pe vremuri, la dosar, originea muncitorească. Măgarul a fost propulsat ca fiind modelul ideal de politician. Mă refer, evident, la politicianul nou de o largă respiraţie. Aţi auzit cum respiră un măgar îmbuibat cu de toate? Ştiţi cum dă el ora exactă? Are sau nu măgarul pendulă? Sînt doar cîteva dintre întrebările existenţiale care apasă la greu conştiinţa naţiunii noastre. Pentru unii politicieni, chiar dintre cei care se cred rafinaţi, măgarul reprezintă un motiv de mîndrie naţională. În definitiv, de ce nu le-am da crezare şi de ce nu i-am înţelege pe teoreticienii urechilor lungi? Ce a dat, în ultimii ani, cel mai mult şi cel mai mult politichia noastră? Măgari. Poate că cetăţenii de bun simţ, care îşi văd de treburile lor, nu s-au dumirit care este realitatea care îi înconjoară. Dar, asta e situaţia, nu are apă staţia!, politichia s-a dovedit a fi o inestimabilă pepinieră de măgari de toate felurile, inclusiv cu fiţe. Faceţi suma exclamaţiilor din ultimele zile. Nişte măgari! În orice domeniu de activitate deschizi vorba despre politicieni, primeşti un singur răspuns, auzi aceeaşi constatare. Nişte măgari! Sigur, în conformitate cu exigenţele emanate la cel mai înalt nivel, unul singur este recunoscut ca măgar mondial. Cu toate că nu este o specie rară, se bucură de protecţia stelară! Sînt măgari şi… măgari.