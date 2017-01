Un magnat indian vrea să vândă hotelul New York Plaza pentru bani de cauţiune

Miliardarul indian Subrata Roy, aflat în arest de cinci luni pentru fraudă, încearcă să vândă hotelurile New York Plaza şi Grosvenor House din Londra pentru plata unei cauţiuni record de 1,6 miliarde dolari necesară pentru a ieşi din cea mai mare închisoare din India. Conducerea închisorii Tihar din New Delhi, cu 12.000 de deţinuţi, a pus la dispoziţia magnatului şi a doi colaboratori care sunt reţinuţi alături de el un birou de 56 de metri pătraţi şi o cameră cu trei paturi, în apropierea închisorii, unde pot avea videoconferinţe şi să primească vizitatori, în încercarea de a vinde sau ipoteca cele două hoteluri, precum şi Dream Hotel din Manhattan, relatează CNBC. Trei gardieni au fost postaţi în faţa porţii de metal, un gardian pe acoperiş, iar un altul patrulează în jurul clădirii. Miliardarul de 66 de ani, şeful grupului Sahara, mai are la dispoziţie doar câteva zile pentru a strânge cauţiunea de 100 de miliarde de rupii (1,6 miliarde dolari), în numerar şi garanţii bancare care i-ar asigura ieşirea din închisoare. Singura cauţiune mai mare impusă vreodată a fost de 3 miliarde de dolari, hotărâtă de un judecător din Texas pentru eliberarea unui fugar bogat. Suma a fost redusă însă în urma unui apel la 450.000 de dolari. Roy a fost încarcerat în luna martie pentru că nu s-a prezentat la o audiere, într-un conflict îndelungat cu autoritatea de supraveghere a pieţei financiare din India, legată de refuzul companiei de a returna investitorilor în obligaţiuni mai multe miliarde de dolari. El urmează să fie inculpat, dar neagă că ar fi vinovat. Grupul Sahara deţine vaste proprietăţi imobilare, companii media şi participaţii la hoteluri, este acţionar la o echipă de Formula 1 şi sponsorizează o echipă de cricket. Unul dintre activele pentru care ar putea obţine bani rapid este emblematicul New York Plaza Hotel, o proprietate de lux cu o istorie de 107 ani cu vedere la Central Park, care aminteşte de era Marelui Gatsby. Hotelul, deţinut împreună cu Kingdom Holdings din Arabia Saudită, oferă o supradoză de lux în 282 de camere, valeţi aflaţi permanent la dispoziţia clienţilor şi iPaduri pentru rezervări la restaurant şi alte servicii.