Un meci cît o finală

Dinamo Bucureşti (locul 3, 32p) şi HCM Constanţa (locul 1, 36p), dispută în această seară, la Bucureşti, de la ora 19.00, în Sala \"Lucian Grigorescu\", (în direct la Neptun TV), o adevărată finală a campionatului. Un eşec al gazdelor trimite aproape în totalitate titlul la Constanţa, în timp ce un succes al “cîinilor“ ar relansa campionatul. HCM ar putea fi mulţumită chiar şi cu un rezultat de egalitate, în urma căruia ar avea un avans de patru puncte faţă de UCM Reşiţa şi Dinamo, cu doar patru etape rămase pînă la final. Un meci în care jucătorii şi oficialii constănţeni îşi pun mari speranţe, chiar dacă Dinamo traversează o perioadă foarte bună, cîştigînd ultimele şapte partide din Liga Naţională. Întîlnirile dintre HCM şi Dinamo au fost mereu extrem de disputate, cele două echipe luptînd an de an pentru titlul de campioană. Cele două formaţii au disputat în pauza competiţională şi două meciuri de verificare la Constanţa, ambele cîştigate atunci fără probleme de HCM, cu 29-20 şi 34-27. Acum însă miza jocului este cu totul alta, astfel că orice rezultat este posibil. “Este cel mai important meci din cele care au mai rămas de disputat. După un început mai slab de campionat, Dinamo este în revenire, nu au mai pierdut meciuri şi dacă ne vor învinge, vor deveni o candidată la titlu. Va conta forma de moment, dăruirea. Sperăm ca după această întîlnire să putem spune că am rezolvat campionatul în mare parte“, a declarat pivotul Silviu Băiceanu. Un alt pivot al HCM-ului, Petr Hejtmanek, consideră că această partidă poate fi decisivă pentru campionat: “Noi ne-am pregătit bine şi sperăm să cîştigăm. Va fi cu siguranţă un meci greu, Dinamo joacă bine, au un atac bun şi portari foarte buni. Am jucat două meciuri în plus, cele cu Valladolid şi programul acesta miercuri-sîmbătă, ne-a obosit puţin. Dinamo nu a mai jucat de trei săptămîni (n.r. - 21 martie, 32-28, în deplasare, cu U. Cluj), astfel că sînt ceva mai odihniţi. Dacă vom învinge şi apoi vom cîştiga încă un meci din cele patru care mai rămîn, titlul este al nostru“. Aflat într-o formă deosebită în partidele de campionat din acest an, portarul Mihai Popescu vrea să dedice un eventual succes suporterilor constănţeni, celor care au fost aproape de echipă chiar şi la înfrîngerile cu Valladolid: “Trebuie să jucăm bine pentru a fi cît mai aproape de titlu. Este şi o revanşă pe care trebuie să o luăm faţă de suporteri după eşecurile cu Valladolid în care am lăsat o impresie mai proastă. Un succes îl vom dedica şi lor, vrem să le facem o surpriză plăcută şi să învingem“. Formaţia constănţeană va fi susţinută la Bucureşti şi de o inimoasă galerie formată din aproximativ 50 de suporteri. Aceştia se vor deplasa la Bucureşti astăzi, conducerea clubului constănţean punînd la dispoziţia acestora un autocar. Din tabăra adversă, cel mai periculos jucător pare a fi extrema stîngă Bogdan Voica, acesta reuşind 145 de goluri în cele 21 de partide jucate, adică o medie de aproape şapte goluri pe meci, însă la fel de periculoşi sînt şi Dan Purcărea, Mihai Cojocea sau Alexandru Dimache. Meciul va fi arbitrat de Sorin Dinu şi Constantin Din (ambii din Bucureşti), această brigadă fiind considerată cea mai bună din România, cei doi fiind prezenţi şi la ultimul Campionat Mondial din Croaţia. Tot azi vor mai avea loc alte două partide din Liga Naţională: Ştiinţa Bacău - U. Cluj (restanţă etapa a 22-a, ora 17.00) şi CSM Oradea - Bucovina Suceava (în devans pentru etapa a 23-a, ora 17.00).

Clasament

1. HCM Constanţa 21 18 0 3 605-493 36

2. UCM Reşiţa 22 16 1 5 675-572 33

3. Dinamo 21 15 2 4 644-597 32

4. Steaua 22 14 2 6 692-626 30

5. Ştiinţa Bacău 21 14 0 7 610-588 28

6. HC Odorhei 22 11 1 10 601-607 23

7. Bucovina Suceava 22 10 2 10 649-601 22

8. Lignitul Tg.Jiu 22 8 3 11 572-569 19

9. Minaur Baia Mare 22 9 1 12 561-609 19

10. U. Cluj 21 8 2 11 610-642 18

11. CSM Medgidia 22 8 1 13 564-583 17

12. Poli Timişoara 22 6 3 13 559-603 15

13. CSM Oradea 22 3 0 19 608-724 6

14. CS H&V Piteşti 22 2 2 18 538-674 6