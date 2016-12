Un medic mustrat şi altul exonerat, în cazul copilului născut în 2013 fără gambe şi antebraţul drept

Un medic a fost sancţionat cu mustrare şi altul exonerat de Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor Hunedoara, în cazul copilului născut în 2013 fără gambe şi antebraţul drept, care acum are un an şi opt luni şi a făcut primii paşi cu proteze ce costă 10.000 lei şi trebuie schimbate la trei luni. Preşedintele Colegiului Medicilor Hunedoara, Mircea Artean, a declarat, astăzi, că membrii Comisiei de disciplină au decis sancţionarea cu mustrare a medicului Cristina Mustocea, de la Spitalul de Urgenţă din Petroşani, care a făcut trei ecografii într-un cabinet privat, fără să observe că fătul nu avea gambe şi antebraţul drept, şi a exonerat-o pe medicul Sidonia Fabiş, de la aceeaşi unitate sanitară, care a urmărit sarcina mamei. "Unul dintre medici a fost sanctionat cu mustrare, iar pentru celălalt s-a stins acţiunea disciplinară. Nu vă pot reda în amănunt care a fost motivarea comisiei (…), s-au găsit deficienţe în actul medical, respectiv ecografiile efectuate de către medicul sancţionat", a declarat preşedintele Colegiului Medicilor Hunedoara. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în luna martie şi a fost contestată de către părinţii copilului, acum în vârstă de un an şi opt luni, dar şi de medicul sancţionat cu mustrare. Contestaţiile vor fi discutate de Comisia Superioară de Disciplină din Bucureşti. Părinţii copilului născut fără gambe şi antebraţul drept, Corneliu şi Elena Cristina Oprea, sunt nemulţumiţi de decizia Comisiei de Disciplină şi spun că au rămas şocaţi de "cum îşi iau medicii apărarea unul altuia".