Un membru AC/DC, grav bolnav

După ce, în ultima perioadă, s-a tot vehiculat că trupa AC/DC a ajuns la sfârşit de drum, după ce unul dintre componenţii ei s-a îmbolnăvit grav, Brian Johnson, liderul formaţiei, a ieşit în sfârşit la rampă, făcând lumină în ceea ce priveşte viitorul legendarilor artişti. Acesta a negat vehement că trupa s-ar destrăma, din cauza problemelor de sănătate ale chitaristului Malcolm Young. Mai mult, acesta a spus că AC/DC lucrează la un nou album. "Ne întâlnim cu certitudine ân mai, în Vancouver", a spus el jurnaliştilor de la The Telegraph, menţionând că dacă apar şi idei, acestea vor fi înregistrate. Artistul a confirmat că membrul fondator, fratele mai vârstnic al chitaristului Angus Young, Malcolm Young, are probleme de sănătate, însă a negat că acesta ar fi sfârşitul formaţiei. "Nu vreau să spun prea multe despre asta. Este foarte mândru şi discret", a mai spus Johnson. Trupa urmează să susţină, odată cu aniversarea a 40 de ani de existenţă, 40 de concerte. "Ar fi un mod minunat de a spune "la revedere". Ne-ar plăcea să facem asta. Dar totul este în aer pentru moment", a mai spus artistul. Problemele de sănătate ale lui Young au fost dezvăluite de un prieten, Mark Gable, liderul trupei australiene Choirboys, care a spus că artistul de 61 de ani "nu mai este capabil să cânte". S-a spus atunci că Young suferise un atac cerebral. Speculaţiile au dus la articole care anunţau sfârşitul trupei, fapt negat de liderul acesteia.Trupa a supravieţuit morţii solistului Bon Scott, în 1980, după o noapte încărcată de alcool, în Londra. Acesta a fost înlocuit cu Johnson, care a rămas vocalist de atunci.