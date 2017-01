Un miliard de dolari cheltuiți cu cap

Grupul informatic american Apple Inc ar fi primit un miliard de dolari de la rivalul Google, în 2014, pentru ca motorul de căutare al acestuia să fie instalat în mod preferențial pe telefoanele iPhone, informează Bloomberg. Potrivit transcrierilor dintr-un dosar de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală demarat de Oracle Corp împotriva Google, un martor a dezvăluit că motorul de căutare are un acord cu Apple, care oferă producătorului telefoanelor iPhone un procent din veniturile din publicitate pe care Google le realizează grație căutărilor pe Internet efectuate pe dispozitivele Apple, după cum a spus un avocat de la Oracle. Zvonurile referitoare la sumele plătite de Google către Apple pentru ca motorul său de căutare să fie instalat preferențial pe iPhone circulă de mai mulți ani, însă, până acum, cele două companii nu au dezvăluit aceste informații. Purtătorii de cuvânt ai celor doi giganți IT au refuzat să facă orice comentarii cu privire la informațiile dezvăluite în timpul procesului.