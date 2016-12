Un miliardar chinez vrea să cumpere ”The New York Times”

Miliardarul chinez Chen Guangbiao a anunţat cât se poate de serios că intenţionează să cumpere publicaţia ”The New York Times”, promiţând ”restaurarea credibilităţii şi influenţei” acestei instituţii de presă americane. Cel mai mare cotidian american este în prezent deţinut de familia Sulzberger, prin intermediul The Times Company. ”Intenţionez să cumpăr ”The New York Times”, vă rog să nu credeţi că este o glumă ceea ce spun”, a scris Chen Guangbiao, într-un editorial publicat în cotidianul chinez ”Global Times”. Dacă va reuşi să îşi îndeplinească dorinţa, Chen Guangbiao a afirmat că se angajează să facă reformele necesare astfel încât să sporească autenticitatea şi obiectivitatea materialelor publicate de acest cotidian. În opinia sa, în prezent este foarte dificil pentru ”The New York Times” să acopere obiectiv ce se întâmplă în... China.

Cotidianul ”The New York Times” a publicat în 2012 o anchetă în care prezenta imensa avere a familiei premierului chinez de la momentul respectiv, Wen Jiabao. Ulterior, site-ul ”The New York Times” a fost blocat în China, iar mai multor jurnalişti ai publicaţiei le-au fost refuzate vizele de intrare pe teritoriul acestei ţări.

Chen Guangbiao are o avere personală de peste 560 de milioane de euro şi se numără printre cele mai bogate 400 de persoane din China. Este cunoscut atât pentru avere, cât şi pentru acţiunile sale filantropice. La sfârşitul lunii decembrie 2013, Chen Guangbiao a afirmat că poartă tratative pentru a cumpăra ”The New York Times”, cu toate că, în trecut, actualii proprietari ai publicaţiei au negat orice intenţie de scoatere la vânzare a ziarului.

O AFACERE RÂVNITĂ DE MULŢI Nu este prima dată când pretendenţi de calibru râvnesc la celebra publicaţie. În ianuarie 2013, presa americană a scris că Donald Trump vrea să cumpere ”The New York Times”, iar în acest sens ar fi avut loc mai multe întâlniri în care magnatul american ar fi negociat preluarea publicaţiei de la familia Sulzberger. Cotidianul a fost un trofeu râvnit şi de alţi miliardari, Michael Bloomberg, fostul primar al oraşului New York şi fondator al agenţiei de informaţii financiare Bloomberg, fiind la rândul său menţionat, de-a lungul timpului, printre potenţialii cumpărători interesaţi ai publicaţiei. Arthur Sulzberger Jr., preşedintele publicaţiei ”The New York Times”, a negat în august 2013 faptul că ziarul ar fi fost scos la vânzare, pe fondul speculaţiilor apărute în acest sens în ultima perioadă, după cum informa la momentul respectiv huffingtonpost.com. Speculaţiile privind vânzarea ”The New York Times” au apărut după ce a fost făcut public anunţul că Jeff Bezos, fondatorul şi directorul executiv al Amazon, va cumpăra în nume personal, pentru 250 de milioane de dolari, cotidianul ”The Washington Post”, de la familia Graham, care deţinea această publicaţie de patru generaţii. După această tranzacţie, Sulzberger a rămas singura familie care deţine controlul asupra unei publicaţii americane majore.

Speculaţiile privind vânzarea ”The New York Times” au apărut şi în contextul în care Times Company a anunţat la începutul lunii august 2013 că va vinde publicaţia ”The Boston Globe”, cu 70 de milioane de dolari, omului de afaceri John W. Henry, proprietarul clubului de fotbal Liverpool. The Times Co. a anunţat încă din februarie 2013 că vrea să vândă publicaţia ”The Boston Globe”, precum şi o serie de alte active, precizând că vrea să îşi concentreze eforturile pe dezvoltarea principalului său ziar, ”The New York Times”. Cotidianul american a fost înfiinţat la New York, în 1851, an de când publicaţia a apărut fără întrerupere.