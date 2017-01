Un milion de cărţi în format electronic

Un scriitor a reuşit să răstoarne cutumele lumii autorilor, devenind primul romancier care a vândut peste un milion de exemplare în format electronic (e-book) fără să aibă vreun contract cu vreo editură. John Locke, în vârstă de 60 de ani, care îşi publică şi îşi promovează singur cărţile, se bucură de un succes, exprimat în volumul vânzărilor, apropiat de mari scriitori contemporani precum Stieg Larsson, James Patterson sau Michael Connelly. Spre deosebire de aceştia, însă, a reuşit să se impună fără ajutorul unui agent sau al unei edituri şi, practic, fără un buget de promovare. Faima sa a crescut constant pe Internet, unde a cucerit o armată de fani devotaţi, cu ajutorul unui site şi al unui cont de Twitter. Această realizare cu totul remarcabilă este considerată de mulţi drept începutul unei noi ere pe internet, o adevărată revoluţie privind felul în care sunt vândute cărţile.

John Locke este originar din Louisville, statul american Kentucky şi recunoaşte că pentru el, activitatea de scriitor este un hobby, după ce a făcut deja avere în lumea afacerilor. Cu un simţ al afacerilor extrem de dezvoltat, a găsit oportunitatea de a îmbina plăcutul cu utilul şi, în timp ce majoritatea autorilor consacraţi îşi vând cărţile în format e-book pentru zece dolari, a cerut doar 99 de cenţi pentru cărţile sale. Departe de a avea pretenţii literare, aceste cărţi despre un fost asasin al CIA care are o slăbiciune pentru prostituate şi despre aventurile unui pistolar din Vestul Sălbatic, se dovedesc extrem de populare printre internauţi, fiind vândute cu o frecvenţă de o carte la fiecare şapte secunde pe site-ul Amazon.com..

John Locke a scris deocamdată nouă romane, printre care ”Vegas Moon”, ”Wish List”, ”A Girl Like You” sau ”Don\'t Poke the Bear!”. În prezent, lucrează la o carte motivaţională în care îi învaţă şi pe alţii să aibă succesul său, cu titlul ”How I sold One Million e-books in Five Months”, în traducere, Cum am vândut un milion de e-books în cinci luni.