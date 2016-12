Un milion de copii dezvoltă o formă de tuberculoză

Aproximativ un milion de copii cu vârsta sub 15 ani dezvoltă o formă de tuberculoză în fiecare an, la nivel mondial, un număr de două ori mai mare decât estimările precedente, potrivit unui studiu publicat în revista medicală britanică „The Lancet“, informează AFP. Folosind datele oferite de studiile existente cu privire la populaţia adultă şi extrapolându-le la copii, cercetătorii americani au ajuns la numărul de 999.800 de copii afectaţi de tuberculoză în fiecare an, dintre care 32.000 - de tuberculoza rezistentă la medicamente (MDR-TB). “Estimările noastre sunt de două ori mai mari decât cele oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 2011 şi de trei ori mai mari în ceea ce priveşte numărul cazurilor de tuberculoză semnalate la copii în fiecare an”, a declarat Ted Cohen, unul dintre coautorii studiului, care predă la Harvard School of Public Health din Boston. Potrivit ultimelor cifre oferite de OMS, 530.000 de copii s-au îmbolnăvit de tuberculoză în 2012. Aceasta este prima dată când cercetătorii oferă o estimare a numărului cazurilor de tuberculoză rezistentă la antibiotice la copiii sub 15 ani, care reprezintă un sfert din populaţia lumii. Potrivit studiului, Asia de Sud şi de Est este cea mai afectată de acest fenomen, unde 400.000 de copii se îmbolnăvesc de tuberculoză în fiecare an, dintre care 10.000 cu forma rezistentă la medicamente, urmată de Africa (280.000 de cazuri anual, dintre care 4.700 cu forma MDR-TB). În studiu, cercetătorii atrag atenţia asupra necesităţii îmbunătăţirii metodelor de diagnostic la copii şi în special la cei mai mici de cinci ani, care sunt supuşi unui risc mai mare de a dezvolta forme severe de tuberculoză.