Specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) au anunţat că vor achiziţiona un milion de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire în cadrul campaniei de vaccinare gratuită antigripală din sezonul 2011-2012. „Am alocat pentru campania de imunizare din acest sezon un buget de 11 milioane de lei. Achiziţia vaccinului antigripal se va face în două etape. În prima etapă, direcţiile de sănătate publică achiziţionează, la nivel local, aproximativ 270.000 doze de vaccin antigripal, urmând ca restul de 730.000 doze să fie cumpărate de către minister în cadrul unei licitaţii publice care a fost deja demarată pe site-ul de licitaţii www.seap.ro. Conform estimărilor noastre, vom putea începe campania luna viitoare”, a declarat ministrul Sănătăţii,Ritli Ladislau.

ÎN CADRUL CAMPANIEI DE VACCINARE GRATUITĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII VOR FI IMUNIZATE, CU PRIORITATE, PERSOANELE CU VÂRSTA PESTE 65 DE ANI, CELE CU BOLI CRONICE, ÎN SPECIAL BOLI RESPIRATORII ŞI CARDIOVASCULARE, BOLI METABOLICE, COPII ŞI BĂTRÂNI INSTITUŢIONALIZAŢI, PERSONAL MEDICAL

Ca în fiecare an, campania MS se va derula prin cabinetele medicilor de familie şi în unităţi sanitare cu paturi. MS recomandă populaţiei ca, în această perioadă cu fluctuaţii frecvente de temperatură, să asculte sfatul medicilor, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor. Conform datelor raportate de către Centrul Naţional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile, în cea de-a doua săptămână de monitorizare a anului 2011, numărul total de cazuri de infecţii respiratorii şi afecţiuni clinice compatibile cu gripa este de 115.675, în creştere faţă de săptămâna trecută, când s-au înregistrat 87.502 cazuri. Specialiştii de sănătate publică declară că această uşoară creştere este cauzată de condiţiile meteorologice, în special de variaţiile de temperatură, dar că se înscrie în limitele evoluţiei normale pentru această perioadă. În săptămâna 10-16 octombrie, 62 cazuri reprezintă afecţiuni compatibile cu gripa, în scădere cu 46 cazuri faţă de săptămâna precedentă. De asemenea, ponderea internărilor acestor cazuri se află în scădere cu peste 3%. Până în prezent nu s-a confirmat cu laboratorul niciun caz de gripă. La Constanţa, de început vor fi achiziţionate 6.400 de doze de vaccin antigripal, doze ce vor fi achiziţionate pe banii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), anunţă directorul executiv al unităţii sanitare, dr. Constantin Dina. Oficialul DSPJ spune că are în plan demararea vaccinării persoanelor considerate cu risc până la 1 noiembrie. „Am hotărât să nu mai aşteptăm dozele de la minister şi să achiziţionăm noi câteva pentru a preîntâmpina orice risc. Pentru restul populaţiei am trimis deja o solicitare către Ministerul Sănătăţii cu o cantitate necesară de aproximativ o sută de mii de doze de vaccin”, a declarat directorul dr. Dina.