Un milion de fani pe străzile Romei

Aproximativ un milion de fani au ieşit, luni seară, pe străzile Romei pentru a-i primi pe jucătorii şi pe antrenorii echipei naţionale a Italiei, campioană mondială după ce a învins, în finală, cu scorul de 6-4 după loviturile de departajare, reprezentativa Franţei. Jucătorii au sosit pe aeroportul militar "Pratica Di Mare" la ora 19.36 şi apoi au mers la Palatul Chigi, sediul Guvernului, unde au fost primiţi de premierul Romano Prodi, care i-a felicitat şi decorat pe campioni. După festivitatea de la palat, "Squadra Azzurra" s-a îndreptat spre Circo Massimo, locul unde se sărbătoresc marile victorii. În drumul spre Circo Massimo, campionii mondiali au circulat cu un autocar descoperit, care a fost însoţit pe tot parcursul drumului de zeci de mii de tifosi. În momentul sosirii la Circo Massimo, mulţimea a început să strige "Campionii, campionii", în timp ce căpitanul Fabio Cannavaro prezenta trofeul Cupei Mondiale. "În această seară sîntem cu toţii suporterii unei singure echipe: naţionala Italiei", a spus la un microfon primarul Romei, Walter Veltroni. Jucătorii campioanei mondiale au fost primiţi pe acordurile melodiei "We are the Champions", aparţinînd formaţiei Queen. Atacantul Allesandro Del Piero a rămas la bustul gol, iar mai mulţi fotbalişti au purtat pe cap bandane în culorile naţionale: roşu-alb-verde. Suporterii prezenţi la Circo Massimo au cîntat alături de jucători şi de staff-ul tehnic imnul naţional al Italiei, "Fratelli d'Italia", iar la final au strigat: "Cine nu sare, e francez!" şi au afişat un banner pe care au scris mesajul "După 90 de minute de lungă agonie s-a încheiat existenţa inutilă a cocoşeilor francezi". Sărbătoarea s-a încheiat pe acordurile melodiei "Azzurro" a lui Adriano Celentano.