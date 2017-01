Un milion de lire sterline pentru un concert privat Amy Winehouse

Cîntăreaţa britanică Amy Winehouse a primit o ofertă de un milion de lire sterline (1,25 milioane de euro) pentru a susţine un concert la Moscova, pentru iubita lui Roman Abramovici, patronul clubului de fotbal Chelsea, informează “The Sun”. Autoarea hitului “Back to Black”, care miercuri a aflat că nu va fi pusă sub acuzaţie pentru deţinere şi consum de droguri, ar urma să cînte la o galerie de artă din Moscova. Concertul ar urma să fie susţinut în onoarea Dariei Jukova, în vîrstă de 25 de ani, fost top model care i-a cîştigat inima patronului clubului Chelsea, Roman Abramovici, în vîrstă de 41 de ani.

Amy Winehouse a cîştigat cele mai importante cinci premii la ediţia din 2008 a premiilor Grammy, pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun cîntec – “Rehab” -, revelaţia anului, cea mai bună artistă pop solo şi cel mai bun album pop – “Back to Black”, cu care a devenit celebră la nivel internaţional. Recent, cîntăreaţa a obţinut trei nominalizări la premiile Ivor Novello, acordate celor mai buni compozitori ai anului. Al doilea album al său, “Back to Black”, a fost apreciat de critici şi a avut cele mai mari vînzări în Marea Britanie, în 2007. Cîntăreţi precum Prince sau George Michael au declarat că doresc să lucreze cu ea. Însă, ea a ales să lucreze cu Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, fost iubit al lui Kate Moss, care are, de asemenea, o reputaţie de scandalagiu consumator de droguri. Al treilea album al cîntăreţei ar putea fi lansat în 2008.

În ultimul an, Amy Winehouse a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa. Cîntăreaţa cu o voce excepţională este cunoscută pentru problemele legate de consumul de droguri, alcool, tendinţa de automutilare, anorexie şi bulimie. Amy Winehouse a efectuat deja cîteva cure scurte de dezintoxicare, de doar cîteva zile: în august, septembrie şi noiembrie 2007 şi la începutul acestui an.