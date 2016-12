Un milion de români au vizitat Bulgaria în 2015, fiind, pentru al optulea an consecutiv, cei mai numeroși turiști străini care au mers în această țară, a declarat Bronislav Denev, consilier economic și comercial al Ambasadei Bulgariei la București. ”Vreau să vă spun că, pentru al optulea an consecutiv, românii sunt cei mai numeroși turiști care vizitează Bulgaria pentru turism și agrement. Vorbim de aproape un milion de turiști, iar dacă vrem să fim preciși, statisticile ne arată că 986.586 de persoane și-au organizat cu bucurie vacanțele în țara noastră, ceea ce reprezintă o creștere de circa 4,1%. După români, avem greci, germani, turci și ruși”, a afirmat Bronislav Denev. Numărul turiștilor bulgari care au vizitat România s-a situat în jur de 322.848 în 2015 - ceea ce reprezintă o creștere de 3,5%. ”În medie, turiștii români cheltuiesc în Bulgaria între 600 și 800 de euro de persoană pentru vacanțele de pe parcursul anului, ceea ce înseamnă că suma totală este de aproximativ 600 - 800 milioane de euro”, a explicat Denev. De asemenea, unele familii din România vizitează Bulgaria mai mult de o dată pe an, pentru diferite vacanțe, ceea ce, din punct de vedere financiar, înseamnă că, incluzând călătoriile legate de afaceri, putem presupune că românii cheltuiesc împreună cel puțin un miliard de euro pe an, în Bulgaria.