Un milion de români suferă de Infecţii cu Transmitere Sexuală

Statistică îngrijorătoare pentru România: un milion de români suferă în prezent de o Infecţie cu Transmitere Sexuală (ITS), în vreme ce doi din 10 tineri cred că o persoană nu e infectată cu ITS dacă nu prezintă niciun simptom vizibil. Astfel, ţara noastră se clasează în primele 10 locuri din Europa la incidenţa bolilor cu transmitere sexuală, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). ITS sunt prioritate pentru OMS deoarece există în continuare un trend ascendent în ceea ce priveşte numărul persoanelor infectate la nivel mondial. Astfel, se estimează că în lume există 340 milioane de cazuri noi de sifilis şi gonoree (cele mai cunoscute infecţii bacteriene cu transmitere sexuală), chlamidia şi tricomonas, atât în rândul femeilor, cât şi al bărbaţilor pe segmentul de vârstă 15-49 de ani.

Însă cifrele reale pot fi mult mai mari, date fiind subfinanţarea sau neglijarea supravegherii epidemiologice a problemei în multe ţări, unele chiar din spaţiul european. Cu toate acestea, delegatul OMS pentru România a arătat că în Europa ITS sunt în scădere. \"Dacă comparăm România cu media UE şi media regiunii (atât la sifilis, cât şi la gonoree) se poate constata o scădere sub media UE, tendinţa fiind în continuare de scădere. Acest fapt îmbucurător trage totuşi un semnal privind supravegherea şi modul de raportare a cazurilor”, a detaliat dr. Victor Olsavszky, reprezentantul OMS. În România, se observă o scădere a numărului cazurilor de îmbolnăvire, ceea ce poate fi interpretat ca un răspuns pozitiv la strategiei Ministerului Sănătăţii de control al ITS, demarată din 2002. Astfel, specialiştii constată că numărul celor infectaţi cu sifilis a scăzut de până la 5,5 ori, de la 12.000 de cazuri în 2002, la aproximativ 2.200 în 2011, dar este îngrijorător faptul că în continuare se înregistrează un număr important de cazuri la populaţia activă sexual.