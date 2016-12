Un militar constănţean a murit în cea mai mare acțiune de alarmare a Armatei

09:05:05 / 16 Aprilie 2015

Pentru naekst

Esti super tare domnule Naekst. Forte frumoasa modalitatea de a transmite condoleante familiei indurerate. Daca a murit si felul in care a murit nu il face sa fie un prost ,un prost esti dumneata si toti cei care cred ca militarii romani stau degeaba si dorm in cizme.In alta ordie de ideii daca ai fi facut 5 min de armata ai fi avut habar ca la alarmare sau stare de necesitate esti obligat sa ajungi in cel mai scurt timp cu orice mijloc de transport ,ce vrei omul nu era decat maistru militar daca ar fi fost general sau un gras de ministru mergea cu avionul sau alta zburatoare a armatei asa ca a mers cu trenul ,actul necugetat care ia adus tragica morte denota stresul de zi cu zi din armata romana si nu caracterele ori personalitatile celor care activeaza in aceasta. Pentru mine si inca cateva milioane de romani toti acesti baieti sunt eroi. SINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI INDURERATE.