Un minut prea tîrziu pentru Denisa

Denisa, una din cele douã componente ale trupei “Bambi”, a declarat, luni în şir, cã facultatea pe care o va urma va fi Conservatorul. Însã planul pe care şi l-a fãcut interpreta nu a funcţionat, facultatea de muzicã fiind, în prezent, doar o amintire. “Am ajuns la înscrieri în ultima zi. Poate cã a fost şi puţin ghinion, dar programul se încheia la 14.00, iar eu am ajuns la facultate la 14.01, aşa cã nu am mai putut sã îmi depun dosarul”, a mãrturisit Denisa. Chiar dacã nu va mai urma cursurile Conservatorului, artista va face muzicã, iar facultatea aleasã este cea de Ştiinţe Politice. Cu toate acestea, sora şi colega sa de trupã, Raluca, nu regretã faptul cã Denisa nu s-a mai înscris la facultatea de muzicã. “Uneori, este mai bine sã faci muzica în particular, mai ales cã noi sîntem foarte ocupate. La o facultate de stat trebuie sã mergi la cursuri frecvent, ceea ce pentru noi este imposibil. Şi eu m-am transferat de la stat la particular, este mai bine aşa. Mai ales cã sora mea are talent oratoric, cred cã i se potriveşte ceea ce va face”, a subliniat Raluca. Se pare cã şi pentru vedete este, uneori, prea tîrziu.