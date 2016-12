Un monument misterios

Cunoscut sub numele de ”Stonehenge-ul american”, monumentul megalitic Georgia Guidestones arată că pe Terra vor rămâne doar jumătate de miliard de locuitori. Situat pe o colină din nord-estul statului Georgia, monumentul este, de departe, cea mai ciudată construcţie de pe teritoriul american. Alcătuită din şase blocuri masive de granit, construcţia megalitică este inscripţionată cu zece sfaturi postapocaliptice, redactate în opt limbi moderne: engleză, spaniolă, swahili, hindusă, ebraică, arabă, chineză şi rusă şi în patru limbi dispărute, în cuneiformele babiloniene, în greaca clasică, în sanscrită şi în hieroglifele egiptene.

Construcţia megalitică este cu atât mai misterioasă cu cât nu se cunoaşte cine a ridicat-o. Scopul ei este însă clar: să ghideze supravieţuitorii unei Apocalipse în procesul de reconstrucţie a civilizaţiei. Iată cele zece ”porunci” inscripţionate pe blocurile de granit: păstraţi umanitatea sub 500 de milioane de indivizi, în echilibru permanent cu natura; supravegheaţi înmulţirea populaţiei cu atenţie, îmbunătăţind condiţia fizică şi diversitatea; uniţi umanitatea printr-o limbă nouă vie; controlaţi sentimentele, credinţa şi tradiţiile printr-o judecată temperată; protejaţi oamenii şi naţiunile prin legi şi tribunale juste; lăsaţi naţiunile să-şi rezolve singure problemele interne, rezolvând doar problemele externe într-un tribunal internaţional; evitaţi legile meschine şi funcţionarii inutili; găsiţi echilibrul între drepturile individuale şi datoriile cetăţeneşti; preţuiţi adevărul, frumuseţea şi iubirea, căutând armonia cu infinitul; nu fiţi un cancer pentru pământ, lăsaţi-i loc şi naturii.

Ridicarea monumentului Georgia Guidestones a fost comandată în anul 1979, de către un misterios bărbat, care s-a prezentat sub numele de Robert C. Christian, recunoscând însă că acesta nu era numele său real. Acesta a mărturisit că face parte dintr-un mic grup de americani care doreşte să ridice pietrele de granit menite să facă faţă oricăror evenimente catastrofice, pentru a îi ghida pe supravieţuitori în crearea unei civilizaţii mai bune decât cea care se va fi distrus. Robert C. Christian a subliniat că membrii grupului erau decişi să rămână sub anonimat pentru totdeauna. Inaugurarea construcţiei a avut loc pe data de 22 martie 1980.