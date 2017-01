Un mort şi doi înjunghiaţi în urma unui atac în plină stradă

Un bărbat în vîrstă de 37 ani a fost omorît în plină stradă şi alţi doi au fost răniţi, după ce au fost atacaţi, ieri seară, de un individ necunoscut, în faţa unui bar situat pe strada Atelierelor, la numărul 6. Martorii spun că totul s-a petrecut cu repeziciune şi că atacatorul a fugit la scurt timp după ce i-a înjunghiat pe cei trei. Patronul respectivului bar spune că nu îl cunoaşte pe agresor şi că acesta ar fi intrat pentru prima dată în barul său: „S-a aşezat la o masă unde a băut vreo 200 de ml de coniac. Nu îmi pot da seama dacă era beat, însă, la un moment dat, a început să înjure şi să facă gălăgie. Cîţiva clienţi i-au atras atenţia, dar el nu s-a potolit. Au ieşit în stradă şi s-au luat la bătaie. Atunci am ieşit şi eu, însă a fost prea tîrziu, căci deja trei oameni erau răniţi. Am sunat imediat la 112 şi am cerut o salvare, pentru că unul dintre cei înjunghiaţi era căzut şi abia mai respira”. La locul altercaţiei a sosit o ambulanţă care i-a transportat pe cei trei la Spitalul Judeţean Constanţa. Mihai Ovanez, unul dintre bărbaţii înjunghiaţi, aflat în comă, a fost resuscitat de medicii din urgenţa spitalului, însă, după cinci minute, a murit din cauza unei puternice hemoragii interne Cadrele medicale spun că bărbatul a fost înjunghiat de două ori în inimă. Ceilalţi doi răniţi, Constantin Andronache şi Petrică Damian, au ajuns şi ei în urgenţa spitalului, primul fiind supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale întrucît avea abdomenul tăiat. La rîndul său, Petrică Damian avea o tăietură adîncă la braţul drept, care însă nu a necesitat internarea. Acesta spune că nici măcar nu-l cunoaşte pe agresor. „S-a aşezat la o altă masă şi după vreo jumătate de oră, a început să înjure lumea din bar şi să facă scandal. Nea Costică (nr. Constantin Andronache) i-a spus să tacă, însă, individul a sărit la bătaie. Atunci m-am băgat şi eu şi am ieşit cu toţii în stradă. I-am spus să plece acasă însă, pe neaşteptate, a scos din buzunarul drept al pantalonului un cuţit şi l-a lovit pe nea Costică. A dat să mă lovească şi pe mine, dar m-am apărat cu braţul drept şi l-am lovit cu piciorul în cap”. Bărbatul spune că a intervenit şi Mihai Ovanez care a încercat să aplaneze scandalul, dar necunoscutul l-a lovit violent cu cuţitul în piept. Ovanez a căzut şi a mai fot lovit încă o dată, după care atacatorul a fugit pe o stradă laterală, făcîndu-se nevăzut.

Poliţiştii criminalişti au sosit la locul scandalului şi au ridicat amprente din interiorul barului pentru identificarea ucigaşului. Aproape toate echipajele Secţiei 3 de Poliţie Constanţa aflate în misiuni de rutină au fost alertate şi au pornit în căutarea bărbatului. Oamenii legii au verificat toate barurile de cartier şi locurile unde atacatorul s-ar fi putut ascunde. Pînă la ora închiderii ediţiei acesta nu a fost identificat. Vom reveni.