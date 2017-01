Un mort și 12 răniți în trei accidente!

11:49:48 / 01 August 2015

mda

zona Cimitirului Palas e una din cele mai des titrate zone cu accidente grave. Am lucrat 15 ani in preajma si am vazut zeci de accidente, majoritatea mortale la trecerea de pietoni de acolo, numai. Motivul e simplu : se vine dinspre autostrada sau Valu Traian cu viteza mare, foarte mare. Dupa ce ai condus 2 ore cu 130 km / ora , sau numai cateva minute se pare la unii, iti intra adrenalina in sange si conduci ca un psihopat cu viteza mare , neadaptand viteza odata intrat in localitate. Primaria, politia rutiera ar trebui sa faca ceva in acea zona care sa incetineasca soferii vitezomani : inca un rondo la politie sau la liceu sau mai sus unde e plin de taxiuri, ori radare mai des care sa ii arda la buzunar. Prin Ovidiu circula toti cuminti de teama politiei rotiere cu radar ce asteapta la rondo dupa pod, asa ca se poate si in Constanta in zona Palas. Apropo ati vazut vara asta ca datorita prezentei comerciantilor cu flori si acum cu pepeni in zona rondo nu au mai fost politai de la rutiera ? de ce oare ? nu pot fura in liniste ?