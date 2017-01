Un mort și 25 de răniți în două zile pline de accidente

În timpul sezonului estival, traficul rutier în județul Constanța se îngreunează din cauza numărului mare de turiști care vin pe litoral. Weekend-ul care tocmai a trecut a fost cel mai aglomerat din această vară, însă și cel care le-a dat mari bătăi de cap polițiștilor de la Rutieră. Oamenii legii au fost solicitați să intervină la 12 accidente rutiere în urma cărora 25 de persoane au ajuns pe patul de spital și o alta și-a pierdut viața. Pentru a evita evenimentele neplăcute, polițiștii le recomandă tuturor participanților la trafic să fie cât mai atenți, să păstreze distanța regulamentară, să reducă viteza și, nu în ultimul rând, să respecte regulile de circulație.

MANEVRE RISCANTE Seria accidentelor a început sâmbătă dimineață, în jurul orei 7.00, atunci când cinci persoane au fost rănite pe Drumul Național 2A (Constanța - Hârșova), din cauza neatenției unui șofer. Potrivit anchetatorilor, Dumitru D., de 59 de ani, a condus un autoturism marca Fiat pe DN 2A, dinspre Constanța către comuna Mihail Kogălniceanu. La un moment dat, acesta a virat la stânga pentru a intra pe Drumul Județean 228, fără să acorde prioritate, și a intrat în coliziune cu un Citroen, ce se îndrepta către Constanța și la volanul căruia se afla Ștefan G., de 22 de ani, din Galați. În urma impactului, cei doi conducători auto, dar și trei pasageri aflați la bordul Ciotroen-ului au fost răniți. Cei patru turiști, dar și șoferul Fiatului au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Oamenii legii au întocmit pe numele lui Dumitru D. dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Doar 40 de minute mai târziu, un bărbat de 39 de ani ajungea pe patul de spital, după ce a fost implicat într-un accident petrecut în orașul Murfatlar. Potrivit anchetatorilor, Ivan B., de 39 de ani, a condus un autoturism marca Opel, ce tracta o semiremorcă, pe Drumul Național 3 (Constanța - Ostrov). Oamenii legii spun că șoferul a încercat să vireze la stânga, din banda nr. 1, pe o stradă secundară, nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu o Dacie la volanul căreia se afla Iulian C., de 44 de ani, din comuna Castelu, acesta circulând regulamentar în banda nr. 2. Impactul s-a soldat cu rănirea șoferului vinovat, care a fost transportat cu ambulanța la spital. Polițiștii i-au testat pe cei doi protagoniști ai accidentului cu aparatul Drager și au constatat că aceștia nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.

COPIL RĂNIT Și acesta era doar începutul, din păcate. Două ore mai târziu, un apel la 112 anunța că în municipiul Constanța a avut loc un carambol rutier, în urma căruia două persoane au fost rănite. De data aceasta, vina a fost a unui șofer care nu a păstrat distanța de siguranță. Polițiștii au stabilit că Dan Adrian D. a condus un Fiat pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, dinspre Tomis către strada Poporului. În zona intersecției cu strada Farului, spun oamenii legii, acesta a acroșat din spate un Opel care aștepta să vireze la stânga. În urma impactului, Opelul a fost proiectat într-un Renault. Coliziunea în lanț s-a soldat cu rănirea a două femei. Au urmat patru ore de liniște, însă seria accidentelor s-a reluat în municipiul Constanța. Polițiștii de la Rutieră spun că George Iulian V., de 25 de ani, a condus o autoutilitară marca Dacia Dokker, pe strada Vârful cu Dor, dinspre zona CET către strada Democrației. La un moment dat, acesta a lovit un copil care a încercat să traverseze șoseaua în fugă, prin loc nepermis și fără să se asigure. Acesta a fost rănit și transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Anchetatorii l-au testat pe șofer cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ.

TRAGEDIE Sâmbătă noapte, puțin după miezul nopii, un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier care a avut loc la intrarea în municipiul Constanța. Potrivit anchetatorilor, Georgică D., de 36 de ani, a condus un autoturism marca Skoda pe bulevardul Tomis. Ajuns în zona magazinului "Dedeman", spun oamenii legii, acesta l-a lovit în plin pe Viorel G., de 27 de ani, care a încercat să traverseze prin loc nepermis. În urma impactului, pietonul a fost aruncat pe contrasens, unde a fost acroșat de un Volkswagen la volanul căruia se afla Florin P., de 21 de ani, și de o mașină marca Daewoo. Din nefericire, medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc tragedia rutieră.

A TRECUT PE ROȘU În jurul orei 2.35, două persoane au fost rănite în urma unui accident produs în municipiul Constanța. Oamenii legii spun că șoferul unui microbuz marca Mercedes se deplasa pe strada Ion Rațiu, dinspre bulevardul Mamaia către strada Poporului. La intersecția cu bulevardul Tomis, acesta a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a intrat în coliziune cu un BMW la volanul căruia se afla un bărbat de 31 de ani. Impactul s-a soldat cu rănirea a doi pasageri aflați la bordul microbuzului. Zece minute mai târziu, un bărbat de 75 de ani a ajuns la Spitalul Mangalia, după ce o șoferiță care se deplasa pe DN 39, către Vama Veche, a întors mașina fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un Peugeot condus regulamentar de un bărbat de 36 de ani.

ACCIDENT CU SEMNE DE ÎNTREBARE Solicitările polițiștilor de la Rutieră au continuat și duminică. După ce în jurul prânzului s-au confruntat cu un accident în care șoferul a părăsit locul faptei, în mai puțin de o oră oamenii legii au intervenit la un alt eveniment petrecut pe Șoseaua Mangaliei. Coliziunea le-a dat bătăi de cap oamenilor legii, deoarece ambii șoferi implicați au susținut că au pătruns în intersecție pe culoarea verde a semaforului. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 41 de ani se deplasa pe Șoseaua Mangaliei, dinspre strada Hatman Arbore către centrul orașului. La intersecția cu strada Pandurului, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, care circula dinspre strada Micșunelelor către strada Liliacului. În urma impactului, ambii șoferi au fost răniți. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat. Victimele au fost transportate la spital, pentru investigații medicale. După două ore, pe patul de spital a ajuns și un tânăr de 21 de ani care s-a autoaccidentat. Acesta se afla în parcarea exterioară a mall-ului Maritimo, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, spun anchetatorii, și a intrat într-un stâlp de iluminat metalic. În urma impactului, constănțeanul a fost rănit ușor.

AU IEȘIT ÎN DECOR Doi tineri de 21 de ani, din localitatea constănțeană Medgidia, și-au văzut moartea cu ochii după ce mașina în care se aflau a ieșit în decor. Tinerii se deplasau cu un autoturism pe Drumul Comunal 61, dinspre localitatea Siliştea către Seimeni. Într-o curbă la dreapta, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, spun anchetatorii, a pierdut controlul, s-a răsturnat pe câmp și s-a proptit într-un canal de irigații dezafectat. În urma impactului, pasagerul din dreapta a fost rănit. Șoferul a sunat la 112, iar la locul accidentului au ajuns în scurt timp polițiștii și o ambulanță. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Medgidia.

Opt victime într-un accident

O manevră riscantă a unui cetățean chinez a trimis direct pe patul de spital opt persoane, printre care și el. Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, la ieșirea din localitatea Agigea. Un cetățean chinez se deplasa cu un autoturism marca Volkswagen dinspre Constanța către Eforie. La ieșirea din Agigea, șoferul a întors peste marcajul dublu continuu, spun oamenii legii, moment în care a fost lovit de un alt autoturism Volkswagen. Mașina circula din sens opus și era condusă regulamentar de un tânăr de 22 de ani. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite. Apelurile la 112 au început să curgă, iar ambulanțele au pornit spre locul coliziunii. „La locul accidentului au fost deplasate cinci echipaje, dintre care două cu medic. Cele opt victime aveau politraumatisme minore“, a declarat dr. Ionuț Cealera. Printre victime se numără cei doi șoferi, patru cetățeni chinezi, pasageri în primul autoturism, printre care un copil de 13 ani, și doi pasageri din cea de-a doua mașină, printre care și un minor de 17 ani. Persoanele rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde au primit îngrijiri medicale. Polițiștii de la Rutieră i-au testat cu aparatul Drager pe conducătorii auto și au stabilit că niciunul nu consumase alcool. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră.

A lovit un motociclist și a fugit

Un apel la 112 anunța ieri, în jurul orei 12.00, că pe Drumul Național 22 (Constanța - Tulcea) un motociclist a fost rănit, iar șoferul care l-a lovit a fugit. O ambulanță, dar și polițiștii de la Rutieră au pornit imediat spre locul indicat. Coliziunea s-a petrecut înainte de localitatea Cogealac, iar șoferul a fost oprit în trafic de prietenii motociclistului după aproximativ un kilometru. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 38 de ani se deplasa dinspre Constanța către Tulcea cu un autoturism Opel, iar la un moment dat, din cauza neatenției, a intrat într-o motocicletă condusă de un bărbat de 40 de ani, din Galați. Motocicliștii se întorceau de la mare și spun că șoferul a intrat intenționat cu mașina în colegul lor. „Mergeam în coloană de cinci motociclete. Un autoturism a depășit trei motoare din coloană și a frânat în fața unei prietene. Ea s-a speriat și a încetinit coloana. Eu eram în față și am așteptat. Cel cu mașina a venit spre mine și m-a atins. M-am uitat la el și a început să îmi facă gesturi obscene, deși era cu soția și un copil în mașină. L-am întrebat dacă e nebun?! Când am văzut că se împinge iar în mine, m-am ținut bine de motor și așteptam impactul. După ce m-a lovit, am căzut și am alunecat pe asfalt mai bine de 30 de metri...“, a declarat motociclistul, Eduard Popoi. După impact, șoferul nu a oprit, iar ceilalți motocicliști au plecat în urmărirea lui. „Nu intenționa să oprească, așa că l-am blocat în trafic. După ce a coborât din mașină, a fost agresiv. I-am luat cheile din contact pentru a nu fugi iar și am așteptat Poliția“, a declarat un alt motociclist. De cealaltă parte, șoferul spune că nu l-a lovit intenționat pe motociclist și nu a oprit mașina la locul accidentului deoarece nu a putut. Mai mult, acesta a precizat că a fost agresat de prietenii motociclistului. Victima accidentului a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale.