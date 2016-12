Un mort și cinci răniți într-un cumplit accident rutier!

11:54:39 / 11 Septembrie 2014

Cine e vinovat????

Soferul sigur a ratat intrarea pe autostrada din cauza indicatoarelor rutiere.Aceste indicatoare rutiere trebuie sa te avertizeze pe tot parcursul drumului distanta care trebuie parcursa pana la intrarea pe autostarada si indicatoarele electronice care te avertizeaza de accidente si daca traficul este blocat. Pentru intrarea si iesirea din Constanta aceste indicatoare pune in dificultate multi soferi.Aceste persoane care au gandit unde trebuie aplicate aceste indicatoare sa faca un studiu la soferii care vin si pleaca din Constanta care este parerea lor si daca vor sa fie modificate.Acum, in aceasta situatie daca soferul a ratat intrarea pe autostrada trebuia sa conduca autoturismul pana la punctul in care legea rutiera da posibilitatea sa execute inversiunea cu prioritatile de rigoare. In nici un caz pe linea dubla continua.Aceasta este una din regulile corecte,dar daca un pasager din masina spune soferului -hai draga intoarce aici ca nu te vede nimeni, nu este nici un politist-ce se intampla?Soferul este responsabil din momentul in care se urca la volan .Este responsabil pentru toti participantii la trafic inclusiv pentru pasagerii din masina.Acum,baiatul care venea din alt sens de circulatie avea posibilitatea de a evita acest accident(limitarea vitezei,observare a tot ce misca in trafic,evitarea oricarui pericol etc).Dumnezeu sa-i ierte pe toti si doresc ca toti soferii si participantii la traficul rutier si pietonal sa fie atenti cu viata lor ca-i mai presus de toate.