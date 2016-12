Un nou acord cu FMI va optimiza imaginea României?

Ca să dăm bine la UE, trebuie să ne împrumutăm de bani de la FMI. Aşadar, potrivit ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, un nou acord cu Fondul Monetar Internațional ar fi un motiv în plus ca România să se poată împrumuta mai ieftin și ar folosi și la imaginea țării, la rating. „În mod normal, strict legat de Ministerul de Finanțe, desigur ne dorim un nou acord, pentru că este un motiv în plus ca România să se poată împrumuta mai ieftin, să-și poată continua această abordare, ca imagine, ca rating de țară. Sunt elemente care contează în contextul economic”, a explicat Teodorovici. Acesta a subliniat însă că, pentru a discuta despre un nou acord, în primul rând trebuie încheiat în bune condiții actualul acord de finanțare cu instituțiile financiare internaționale. „În primul rând, trebuie să-l încheiem pe acesta care este în derulare și are ca termen de finalizare septembrie 2015. Îl vom încheia, cu siguranță, în condiții bune. Așa au fost și discuțiile la Washington, la ultima misiune pe care am avut-o în această zonă. Am discutat cu FMI, cu Comisia Europeană (CE), cu Banca Mondială. Ei așteaptă în continuare ca ceea ce ne-am angajat ca și Guvern să implementăm să și facem până la final. (...) Au fost întârzieri, dar de acum încolo până la final de an trebuie să facem cel puțin ceea ce Fondul și CE cer pentru ca acest acord să se închidă în bune condiții și să putem discuta despre un posibil nou acord cu Fondul Monetar”, a afirmat ministrul Finanțelor.