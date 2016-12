Un nou album cu hiturile lui Whitney Houston va fi lansat în curând

Fanii lui Whitney Houston se vor putea bucura de admirabila sa voce cu un nou album live care reunește cele mai bune interpretări ale celebrei artiste care a murit în februarie 2012, informează producătorul Clive Davis, citat de Agerpres. Albumul intitulat "Whitney Houston Live: Her Greatest Performances" va fi lansat pe 10 noiembrie. "A fost fără îndoială cea mai bună voce feminină din lume", a spus cel care a descoperit-o pe Whitney. "O voce minunată, de o forță incredibilă. Păcat că a murit atât de tânără", a subliniat el. Davis a explicat că prin lansarea acestui disc vrea ca publicul să-și amintească pentru totdeauna de vocea lui Houston. Este vorba de primul album live al artistei, care a murit la 48 de ani. Compilația va cuprinde 16 cântece pe CD, în timp ce versiunea DVD va cuprinde 19 performanțe ale sale, inclusiv imnul național interpretat la Super Bowl în 1991; piesa "You Give Good Love", cântată în 1985 în programul "Tonight Show" și "I Will Always Love You", interpretată în 1994, la un concert de caritate pentru Africa de Sud.