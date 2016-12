Un nou an cu multe realizări pentru Gică Hagi

Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, a încheiat un nou an cu multe realizări atât cu Academia de Fotbal care îi poartă numele, cât și cu formația de seniori FC Viitorul. La grupele de copii și juniori, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” continuă să fie cea mai bună din țară, obținând în 2014 două titluri naționale (la juniori A și la Cupa “Hagi-Danone”), un titlu de vicecampioană - la juniori D și trei medalii de bronz - la juniori B, C și E. De asemenea, anul 2014 a fost încheiat tot pe podium de grupa 2006, care a obținut medaliile de bronz la Memorialul “Gheorghe Ene”. Fostul căpitan al primei reprezentative de fotbal a României are motive de bucurie și în ceea ce privește formația de seniori a clubului, care a reușit pentru al doilea sezon consecutiv să rămână pe prima scenă fotbalistică a țării, iar la finalul turului de campionat 2014-2015 se află pe un onorabil loc 9, cu 21 de puncte, după cinci victorii, șase egaluri și șase eșecuri (golaveraj: 23-23). La rezultatele primei echipe a contribuit din plin și Gheorghe Hagi, care din toamnă a preluat conducerea băncii tehnice.

URMEAZĂ O PERIOADĂ DIFICILĂ

Totuși, “Regele” anunță o perioadă dificilă pentru toate cluburile din prima ligă. „Va fi o iarnă grea pentru toate echipele, pentru că așa este în România, dar important este să avem grijă, să ne organizăm și să fie bine”, a menționat Gheorghe Hagi, care a ținut să le transmită un mesaj tuturor constănțenilor. „Le urez toate cele bune, să petreacă sărbătorile în liniște și pace și să fim cu toții cât mai buni. Noul an să fie și mai bun și cu mult sport în județul Constanța”, este dorința “Regelui” fotbalului românesc.

DEBUTUL LUI IANIS

Anul 2014 a fost și cel în care în Liga 1 la fotbal și-a făcut debutul Ianis Hagi, la doar 16 ani și o lună (etapa a 17-a, 1-2 cu FC Botoșani), depășind recordul tatălui său care debutase în primul eșalon la vârsta de 17 ani și 7 luni (n.r. - în partida FC Bacău - FC Constanța 3-0). „El, ca și ceilalți jucători pe care îi avem cresc și le dăm șansa de a evolua și așteptăm ziua în care vor deveni jucători de bază. Deocamdată, Ianis, ca și alți juniori, se află la echipa de seniori pentru a se dezvolta cât mai bine fotbalistic”, a încheiat Gică Hagi.