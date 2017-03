Un nou caz revoltător în Italia: 70 de românce rămase fără bani și documente

Circa 70 românce care lucrează la o fermă agricolă în localitatea Lagosanto, în provincia italiană Ferrara, au rămas fără documente, bani și bijuterii, din cauza hoţilor, iar angajatorul ar refuza să le sprijine, transmiţându-le că furtul ar fi fost comis tot de români, scrie Gazeta Românească. Jurnaliștii de la Gazeta Românească din Italia au prezentat, miercuri, cazul unei românce aflată într-o astfel de situație. ”Nu știu cui să mă mai adresez și ce să fac. Aveam 2.000 de euro și niște bijuterii de aur. Totul mi-au furat, nu am rămas cu nimic. Am vrut să merg direct la carabinieri și să fac denunț, dar patronul mi-a spus inițial că merge el să vorbească. Bineînțeles că nu a făcut nimic. Am tot insistat eu și când i-am spus șefei noastre, tot româncă, că merg singură, abia atunci s-a deplasat și a vorbit despre furturi. Carabinierii au înregistrat denunțul și apoi nu s-a mai întâmplat nimic”, a declarat pentru Gazeta Românească, sub protecția anonimatului, una dintre femei. Femeia a mai spus că auzise că au mai fost furturi și a încercat, prin diverse metode, să se ferească de hoți. Metodele alese au eșuat. ”Știind ce li s-a întâmplat lor, lăsam aproape zilnic radioul deschis în cameră, în ideea că, dacă mai vin hoții în clădire, să creadă că în camera mea e cineva și nu intră. Nu a funcționat tehnica, au intrat peste tot. Asta mă duce cu gândul la faptul că hoții mereu au avut informații din interiorul grupului nostru. Cineva îi informa unde stăm, ce avem, când suntem la muncă, şi aşa mai departe. Altfel cum să știe cineva străin, despre o clădire izolată, aproape de fermă, cum să știe când nu e nimeni acasă, când muncim și unde ținem lucrurile”, a mai declarat femeia. ”În momentul în care plecau la lucru, își lăsau lucrurile în camera în care locuiau, pusă la dispoziție de această firmă, pentru care plăteau, evident, o chirie. În momentul în care se întorceau, nu își mai găseau nici banii, nici lucrurile personale, ba chiar, unele dintre ele, nici documentele.

Câteva dintre ele au încercat să meargă la carabinieri. Nu au fost însă încurajate să își continue demersul și au plecat acasă cu o foaie obținută de la consulatul din Bologna, fără documente. Iar despre recuperarea banilor, patronul pentru care lucrau spunea 'luați-vă gândul, că tot ai voștri v-au furat'. În mod sigur, cineva care locuia în apropiere, care știa programul, care le știa salariul, știa datele, deci evident că jandarmii ar fi putut face mai mult, jandarmii italieni”, a declarat pentru MEDIAFAX jurnalista Crina Suceveanu. Multe dintre femeile aflate în această situație nu fac însă denunțuri. ”Probabil că dacă apare o plângere înregistrată, un denunț, se vor face cercetările. Lucrul pe care ar trebui să îl știe toate româncele este că, în Italia, în momentul în care faci un denunț și denunțul se confirmă, echipa de jandarmi care face această urmărire le poate sfătui să apeleze la un avocat, care le va fi dat din oficiu. Deci nu există problema că trebuie să aibă bani pentru un avocat. (...) Justiția e pentru toți, deci chiar și o persoană care are puțini bani, sau cu un salariu minim, poate să apeleze la un avocat”, a conchis Crina Suceveanu.