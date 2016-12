Un nou clip Play and Win

Băieţii de la Play and Win revin în atenţia fanilor de pretutindeni. Lor li se datorează în mare parte succesul Innei, la piesele căreia au muncit ani buni, însă de admirat este faptul că aceştia nu şi-au neglijat rolul de trupă în favoarea celor de producători, revenind la început de an cu un nou single însoţit de videoclip. „Don\'t Try to Stop This” este numele celei mai noi piese a celor de la Play & Win, care refuză să părăsească sfera muzicii de club, anunţând un capitol nou în această direcţie şi eventual un nou album. „Suntem un pic mai optimişti cu începutul acesta de an. Considerăm că 13 ne va purta noroc, ceea ce vă urăm şi vouă”, au declarat cei de la Play & Win, odată cu publicarea piesei pe conturile oficiale de Facebook şi Youtube. Piesa este însoţită de un clip care conţine imagini din turneele pe care Play & Win le-a avut în 2012 în România, Franţa şi Mexic. (C.S.)