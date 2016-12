Un nou concert pop-rock simfonic marca Ionuț Pascu, la Teatrul „Oleg Danovski“

După concertul pop-rock simfonic de mare succes „A Whole New World”, dirijorul și baritonul Ionuț Pascu revine la pupitrul orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” cu un nou concert senzațional în premieră: „Stairway to Heaven”, inclus în programul celei de-a 42-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Concertul este programat vineri, 11 noiembrie, de la ora 18.30, în sala Teatrului „Oleg Danovski”. În program se vor regăsi piese celebre din creația: The Beatles, Nino Rota, Jimmy Page și Robert Plant, Cole Porter, Elvis Presley și Ennio Morricone. Soliștii serii vor fi: sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu și Smaranda Drăghici, precum și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru. „Acest concert este o continuare a experienței „A Whole New World” și care va aduna momente din musicaluri celebre, filme muzicale celebre și din repertoriul formațiilor celebre, avându-l ca inițiator pe Ionuț Pascu, în calitate de dirijor, dar și de solist”, a spus directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.

Cu baritonul Ionuț Pascu, publicul se va reîntâlni pe 19 noiembrie, de la ora 18.30, în capodopera verdiană „Nabucco”.

Biletele pentru acest concert au fost puse în vânzare la prețurile de 25, 30, 40 și 50 de lei. Elevii și studenții în grup organizat plătesc pe un tichet 15 lei, iar pensionarii, 20 de lei.

Citește și:

O lună de poveste la Teatrul „Oleg Danovski“!

Armonii de primăvară, învăluite în emoţii pop-rock

Exuberanță pop-rock simfonică

Muzica bună se ascultă după... furtună

Radu Ciorei: „Intenția mea era să rămân la Constanța doar cinci - zece ani, dar...“

Maestrul Radu Ciorei a aniversat 40 de ani de carieră dirijorală

Concert aniversar Radu Ciorei, la Teatrul „Oleg Danovski”

O lună de poveste la Teatrul „Oleg Danovski“!

Cinci întâlniri muzical-coregrafice într-o săptămână

Duminică de poveste alături de „Crăiasa zăpezii”, la Festival

„Forța destinului”, debut festivalier de zile mari

Miracolul cultural de la Constanța continuă!