Un nou concurs de bune practici, o nouă provocare pentru SPIT

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a dat startul celei de-a VII-a ediţii a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România, întrecere care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice şi care are drept scop identificarea, evidenţierea şi diseminarea practicilor administrative inovative şi eficiente. Perioada de înscriere în competiţie este 26 mai - 31 iulie, înscrierea efectuându-se online. Aplicaţiile câştigătoare vor fi prezentate şi premiate în cadrul conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public“, care va avea loc în luna octombrie. Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice pot să-şi înscrie în competiţie proiectele de succes, contribuind la iniţiativa Agenţiei de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale administraţiei publice din România. Pentru acest an, tematicile de concurs sunt dialogul social în administraţia publică, servicii publice în sprijinul grupurilor vulnerabile, soluţii de e-Guvernare pentru creşterea eficacităţii activităţii în administraţia publică. De-a lungul anilor, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa şi-a făcut simţită prezenţa la competiţiile lansate de ANFP, câştigând mai multe premii. „Cu siguranţă vom participa şi în acest an, însă nu ne-am hotărât cu ce proiect al nostru, pentru că ar fi mai multe care s-ar înscrie în tematica propusă“, a declarat directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.