Un nou concurs de debut pentru anul 2017, organizat de Polirom

Editura Polirom organizează un nou concurs de debut pentru anul 2017 are două secțiuni: poezie și proză. Manuscrisele participante la concurs (fără CV) vor fi ataşate unui e-mail, creat cu această ocazie şi trimise la adresele: madalina.ghiu@polirom.ro şi madalina.ghiu@gmail.com. Adresa de e-mail poate fi motto-ul volumului, un fragment din motto sau titlul cărţii. Exemplu: orazero@yahoo.com etc. Mailul şi manuscrisul ataşat nu vor conţine numele concurentului – cazul contrar duce la descalificare. Dacă nu se va folosi e-mailul, manuscrisele vor fi trimise prin poştă sau depuse direct la sediul editurii (Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53), până la 15 februarie 2017. Plicul va purta menţiunea „Pentru Concursul de debut al Editurii Polirom”. Pe plic nu va figura numele expeditorului, ci un motto. În interior, se va introduce un al doilea plic sigilat - cu acelaşi motto -, care va conține numele şi CV-ul autorului (date de contact) .

Manuscrisele de poezie trebuie să aibă minimum 50 de texte, iar cele de proză, 150.000 de semne (caractere plus spaţii). Sunt acceptate şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective. Rezultatele concursului vor fi anunţate în prima parte a lunii martie. Lucrările declarate câştigătoare vor fi publicate şi lansate la Târgul de carte Bookfest 2017.

Premiul constă în publicarea volumului. Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.