Un nou dezastru la Bac: 16,11% promovabilitate!

După cum era de așteptat, rezultatele la examenul de Bacalaureat sunt un dezastru. Preocupați mai mult să găsească metode de copiat, numeroși tineri au arătat încă o dată că Bac-ul este o provocare prea mare pentru ei, la Constanța doar 16,11% dintre aceștia reușind să promoveze. Constanța se situează astfel sub media de țară, care este de 22,27%. Elevii care au susținut, în săptămânile trecute, examenul maturității, sesiunea august - septembrie, au aflat încă de aseară rezultatele pe care le-au obținut, deși, în calendarul de desfășurare a examenului, afișarea rezultatelor era programată astăzi. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, doar 365 dintre candidați, respectiv 16,11%, au reușit să obțină diploma mult-dorită. Cele mai multe medii au fost înregistrate pe segmentul 6 - 6,99: 326. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se constată o creștere cu 3,86 de procente față sesiunea august - septembrie 2013, când rata de promovare înainte de contestații a fost de 12,25%. La centrul de examen de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, elevii au părut relaxați în așteptarea rezultatelor. Unii au sărit în sus de bucurie. Notele pe care le-au obținut le asigură promovarea, și, speră ei, chiar un loc la facultate. ”Am luat 5,40 la română și sunt foarte fericită că îmi iese media. Am învățat, nu am făcut meditații, dar în ultima lună am învățat destul de mult. Acum mă gândesc să mă înscriu la facultate”, a spus Camelia, una dintre elevele mulțumite de rezultat. Interesul celor care au picat a fost destul de scăzut pentru aflarea rezultatelor, mulți dintre ei așteptând informații despre rezultate prin telefon, de la colegii lor mai curioși. ”Ai picat! Ai luat 3 și ceva la mate. Ziceai că ai făcut....”, așa a primit un candidat, prin telefon, vestea proastă.

30 AU COPIAT Reamintim că 30 de candidați au pierdut șansa de a promova, fiind eliminați din examen pentru fraudă și tentativă de fraudă. Pentru o parte dintre aceștia, decizia a fost luată după vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere. În sesiunea iunie - iulie 2014, la Constanța, procentul de promovare inițial a fost de 47,77%, iar după rezolvarea contestațiilor, acesta a crescut la 48,34%. La nivel național, procentul de promovare este de doar 22,27%, cu 1% mai mare decât sesiunea august - septembrie 2013, după cum a anunțat Ministerul Educației Naționale.