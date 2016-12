Un nou documentar despre Rolling Stones

Membrii Rolling Stones au participat, marţi, la proiecţia unui documentar care are ca temă înregistrările pentru albumul „Exile on Main Street” din 1972, eveniment ce a avut loc la Muzeul de Artă Modernă (MoMa) din New York. Documentarul intitulat „Stones in Exile”, regizat de Stephen Kijak, care conţine imagini inedite cu trupa, a fost proiectat în prezenţa lui Mick Jagger, Keith Richards şi Charlie Watts. Pelicula a fost lansată în cadrul unei campanii de promovare a unei versiuni remasterizate a albumului „Exile on Main Street”, care va fi comercializată în SUA, din 18 mai. DVD-ul cu documentarul de 90 de minute, care include şi interviuri cu membrii trupei, va fi pus în vânzare în iunie, dar va fi difuzat vineri de postul de televiziune american NBC.

Considerat unul dintre cele mai bune albume din istorie, „Exile on Main Street”, influenţat de instabilitatea socială şi politică de la sfârşitul anilor \'60, este influenţat de muzica americană rock, blues, gospel şi soul. Trupa Rolling Stones, compusă în prezent din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood, a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă pe parcursul ultimelor cinci decenii şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.