Un nou dosar pentru Băsescu?

14:10:28 / 14 Septembrie 2015

PANA CAND ???

Pana cand acest pirat IMBECIL tot ii permiteti sa iasa la televizor si prin toate publicatiile cu IDEILE LUI DRACESTI? Nu vedeti ca nu e rusine sa sustina ca se infiltreaza si CAMICAZI si o sa ne atace,. Pentru un om cu logica , problema trebue gandita altfe si anume:: Ce a cautata ARMATA ROMANA sa lupte in razboaile impuse de EXPANSIONISTII americani, englezi, francezi ,si germani in IRAK,AFGANISTAN , SIRIA, Iugoslavia etc,. Acum a devenit tipul sa va descurcati RAZBOINICILOR- BESMWETICI si sa acceptati ce va canta instruna GLOBALIZAREA,. Ca PARSIVI TRADATORI DE NEAM SI TARA V-ATI INDEPLINIT MISIUNEA !!!