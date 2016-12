Un nou duel între CSV 2004 Tomis şi Penicilina

După confruntarea din Cupa României, de la Botoşani, CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi Penicilina Iaşi îşi dau din nou întîlnire sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Etapa a 3-a a Diviziei A1 la volei feminin aduce din nou cele două formaţii faţă în faţă. După cele două victorii cu 3-1 în primele etape ale campionatului, acelaşi scor fiind înregistrat şi în sferturile Cupei României în disputa cu elevele lui Daniel Banu, formaţia constănţeană speră să bifeze prima victorie categorică din acest sezon. „La Sibiu am fost cu o echipă incompletă. Am început cu cele două jucătoare tinere, Cazacu şi Vîlcu, dar am făcut unele greşeli în primul set. Nu cred că este important să cîştigăm cu un anumit scor. Mult mai important este să avem un joc bun, indiferent de adversar. În sezonul trecut, Penicilina ne-a bătut în tur, la Iaşi, cu 3-2. Trebuie să facem un meci bun, pentru a cîştiga cît mai categoric”, a declarat antrenorul Tomisului, Aleksandar Boskovic. În mare parte, Penicilina Iaşi şi-a păstrat lotul din sezonul trecut, noutăţile din tabăra moldovencelor fiind Georgeta Ciobanu (fostul căpitan al Tomisului în sezonul trecut), Ioana Sanislav (de la Dacia Mioveni, jucătoare care a evoluat şi la Constanţa) şi Olena Sidorenko (din Ucraina). „Chiar dacă a pierdut în etapa trecută, cu Ştiinţa Bacău, Penicilina Iaşi rămîne o echipă de primele şase poziţii. Au o echipă bună, dar care nu inspiră foarte multă teamă. Trebuie să fim atenţi să nu facem prea multe greşeli şi cred că nu vom avea probleme”, a spus directorul tehnic al echipei constănţene, Costinel Stan.

Celelalte partide ale etapei: Ştiinţa Bacău - SCM U. Craiova; IOR Bucureşti - CSM Sibiu; Unic Piatra Neamţ - CSU Metal Galaţi; CSU Tg. Mureş - CSM 2007 Focşani; Dinamo Bucureşti - U. Cluj.

Clasament

1. Unic Piatra Neamţ 2 2 0 6:0 4

2-3. Dinamo Bucureşti 2 2 0 6:1 4

2-3. Ştiinţa Bacău 2 2 0 6:1 4

4. CSV 2004 TOMIS 2 2 0 6:2 4

5. CSU Metal Galaţi 2 1 1 4:3 3

6. CSU Tg. Mureş 2 1 1 4:5 3

7. Penicilina Iaşi 2 1 1 4:5 3

8. IOR Bucureşti 2 1 1 3:4 3

9-10. SCM U. Craiova 2 0 2 2:6 2

9-10. U Jolidon Cluj 2 0 2 2:6 2

11-12. CSM Sibiu 2 0 2 1:6 2

11-12. CSM Focşani 2 0 2 1:6 2