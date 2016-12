Un nou elicopter pentru salvarea vieţii la Constanţa

ELICOPTER-SALVARE Autorităţile publice judeţene se confruntă, an de an, cu situaţii dificile, fie că e vorba despre inundaţii, înzăpeziri, accidente rutiere sau bolnavi imobilizaţi la pat, la care autorităţile ajung cu mare greutate. Toate aceste cazuri vor putea fi rezolvate mult mai uşor de acum încolo, după ce Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi autorităţile bulgare din localităţile Krushari şi General Toshevo (Districtul Dobrich), a achiziţionat, printr-un proiect intitulat „Equipment to save our lives”, echipamente pentru salvarea de vieţi: o autoutilitară pentru deplasare pe teren accidentat şi pe zăpadă, o autoutilitară pentru deszăpezirea drumurilor şi un elicopter complet echipat pentru intervenţie în caz de urgenţă. Acesta din urmă a fost prezentat, ieri, pe aeroportul de la Tuzla de către autorităţile implicate în proiect. Cu această ocazie, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a spus că „elicopterul, dar şi celelalte echipamente destinate situaţiilor de urgenţă vor fi folosite pentru ca noi şi bulgarii să nu mai trecem, ca în anii precedenţi, prin situaţii dificile”. „Elicopterul este destinat să intervină în toate situaţiile de dezastre, nu numai medicale: de la inundaţii şi incendii, până la înzăpeziri şi viscole uriaşe. În plus, elicopterul va putea fi folosit şi pentru salvarea de vieţi pe mare atât în zona apelor teritoriale ale României, cât şi în cele ale Bulgariei”, a afirmat Constantinescu. El a adăugat că elicopterul va fi operat de Aeroportul „Regional Air Services” de la Tuzla, care a câştigat, prin licitaţie, managementul şi gestionarea elicopterului. La rândul său, directorul aeroportului Tuzla, Adrian Vasilache, a declarat că baza aeriană va asigura cele mai bune condiţii pentru misiunile elicopterului EC 135. „Poziţia geografică a Aeroportului Tuzla este foarte avantajoasă, permiţându-ne să oferim timpi de răspuns extrem de reduşi pentru întregul teritoriu românesc din vecinătatea Mării Negre, dar şi pentru Bulgaria”, a spus Vasilache. Elicopterul prezentat la Tuzla dispune de patru locuri, două pentru piloţi şi două pentru personalul medical, plus alte două locuri pentru transportarea pacienţilor. „Elicopterul este unul foarte performant, în condiţiile în care el poate zbura atât pe timp de zi, cât şi noaptea, viteza de deplasare fiind de 240 de km/h, ceea ce înseamnă că acesta poate ajunge în cel mai îndepărtat punct de pe teritoriul celor două judeţe, Constanţa şi Dobrici, în maximum 30 de minute. Din punct de vedere medical, elicopterul este o adevărată unitate de terapie intensivă mobilă aeriană, având, printre multe altele, monitor, defribilator, ventilator, injectomate şi aspirator pentru secreţii”, a spus Emil Diculescu, pilot.

CENTRU TRANSFRONTALIER DE INTERVENŢII În altă ordine de idei, preşedintele CJC a spus că, tot prin intermediul acestui proiect, se va amenaja un centru de comandă transfrontalier, care va coordona toate intervenţiile în situaţii de urgenţă atât pentru partea bulgară, cât şi pentru partea română. „Centrul de comandă va fi undeva în apropierea graniţei dintre România şi Bulgaria. Până la înfiinţarea acestui centru, coordonarea acţiunilor de intervenţii va fi efectuată de CJC şi ISU. Este pentru prima dată când cetăţenii unui judeţ sunt proprietarii unui elicopter”, a declarat preşedintele CJC. De asemenea, Nicuşor Constantinescu a mai afirmat că în cadrul proiectului transfrontalier se va mai realiza şi un heliport. În altă ordine de idei, tot pentru salvarea vieţilor locuitorilor din Dobrici şi Constanţa, CJC a mai achiziţionat, recent, printr-un alt proiect transfrontalier, şase ambulanţe care contribuie la creşterea capacităţii de intervenţie. Menţionăm că în judeţul Constanţa a mai fost achiziţionat, recent, un alt elicopter de salvare a vieţii, care este în dotarea SMURD.