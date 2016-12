Un nou eşec pentru Callatis

Echipa pregătită de Marin Barbu s-a întors din nou fără punct(e) din deplasare, cedând, scor 0-2, în deplasare, cu CSMS Iaşi. În faţa unei formaţii care are ca obiectiv promovarea în primul eşalon, Mangalia a evoluat foarte curajos, punctând însă doar la impresia artistică. Bardu - în două rânduri, Kamara şi Crăciun nu au găsit cele mai bune soluţii în faţa porţii adverse, irosind posibilitatea de a deschide scorul pentru Callatis. Au făcut-o în schimb gazdele, Onofraş înscriind în min.27 cu o lovitură de cap de la aproximativ şase metri. În ultimul minut al primei reprize, Herghelegiu a stabilit şi scorul final, învingându-l pe Dragne după ce acesta respinsese şuturile lui Onofraş şi Cl. Tudor. „Suntem inconstanţi în joc şi este păcat de munca pe care o depunem. Am ratat patru-cinci ocazii foarte bune în prima repriză, iar apoi am primit gol la o fază fixă. La 0-1 ar fi fost altceva, însă s-a făcut 1-0 pentru Iaşi la o fază fixă la care nu aveam voie să primim gol. O luăm însă de la capăt, nu este o tragedie. Tragic este că alergăm degeaba. Toată lumea apreciază jocul nostru, dar importante sunt doar punctele“, a declarat Marin Barbu. Pentru Callatis au evoluat: Dragne - I. Florea (50 Bolat), Floricel, Damian, Miron - Bardu, Kamara, Huzuneanu, Cojenel - Calagi (65 Şt. Iordache), Crăciun (60 Ungureanu).