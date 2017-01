Un nou eşec ruşinos pentru CSU Neptun

După înfrângerile cu SCM Craiova şi Terom Iaşi, echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa a mai suferit un eşec ruşinos în turneul de menţinere-promovare în Liga Naţională, care se desfăşoară la Buzău. Vineri, jucătoarele pregătite de Florentin Pera au cedat, scor 31-36 (16-18), în disputa cu Rapid Bucureşti şi probabil că multe dintre actualele componente ale Constanţei vor privi la televizor Liga Naţională în sezonul viitor.

„Au fost cu moralul la pământ, pentru că ştiau că nu mai au nicio şansă şi nu s-au mobilizat. Am avut nouă ratări de unu la unu cu portarul, foarte mult când ai în faţă o echipă de liga secundă. Sunt extrem de dezamăgit de această retrogradare. Să obţii 18 puncte, să nu pierzi, cu excepţia Oltchimului, în faţa niciuneia dintre primele şapte clasate, să ai al şaselea atac al Ligii Naţionale şi totuşi să retrogradezi... Am muncit mult un an de zile pentru a evita locurile de baraj şi nu ne gândeam că putem retrograda. Aşteptam mai multă determinare de la jucătoare“, a declarat antrenorul Florentin Pera. Pentru CSU Neptun au marcat: Cîrstea 8g, Enescu 7g, Sheiko şi Dincu - câte 3g, Strungaru, Iovănescu, Ionescu şi Roiban - câte 2g, Arfir şi Mărginean - câte 1g. În cealaltă partidă de vineri: SCM Craiova - Terom Iaşi 32-26. Sâmbătă se dispută ultimele meciuri: Rapid Bucureşti - SCM Craiova (ora 10.00) şi CSU Neptun Constanţa - Mureşul Tg. Mureş (ora 12.00).