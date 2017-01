Un nou film controversat marca Nicolas Cage

Actorul american interpretează rolul unui poliţist cu tulburări psihice şi dependent de droguri în filmul „Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans”, readucînd în scenă personajul devenit celebru în urmă cu 17 ani graţie interpretării lui Harvey Keitel. În ciuda asemănării cu filmul cult al lui Abel Ferrara, „Bad Lieutenant” din 1992, care şi-a exprimat şi dezacordul în legătură cu un remake, Nicolas Cage şi regizorul german Werner Herzog susţin că pelicula lor nu are nicio legătură cu originalul. „Ar fi nedrept să comparăm cele două filme”, a declarat Nicolas Cage într-un interviu acordat la Festivalul de Film de la Veneţia. „Traiectoria rolului lui Harvey are de-a face cu remuşcări şi alte asemenea sentimente, aşa că, pentru mine, este vorba de o cu totul altă poveste şi un cu totul alt personaj”, a spus actorul în vîrstă de 45 de ani, celebru pentru interpretarea unui bărbat alcoolic în filmul „Leaving Las Vegas / Părăsind Las Vegas”. În controversatul film, Nicolas Cage joacă rolul detectivului Terence, care arestează tineri petrecăreţi şi le confiscă drogurile pentru uzul personal, acceptînd, de asemenea, favoruri sexuale. Prizând cocaină şi fumînd crack tot timpul, protejînd-o pe iubita sa prostituată, interpretată de Eva Mendes, Terence se apropie de un baron local al drogurilor, pe care-l suspectează că a executat o familie întreagă de imigranţi senegalezi.

La rîndul său, Werner Herzog susţine că nu a văzut filmul original. „Ştiu doar că nu are nimic de-a face cu al nostru, deoarece scenaristul mi-a povestit celălalt film... Şi ştim că nu au nicio legătură”, a adăugat acesta. Regizorul Abel Ferrara a criticat idea unui remake, fiind citat în presă cu declaraţia „Sper ca aceşti oameni să moară şi să ajungă în iad”. Faptul că Abel Ferrara se află la Venţia cu un alt film, în cadrul festivalului, a stîrnit şi mai mult interesul presei.