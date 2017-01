Un nou hotel în Olimp

Un hotel de patru stele din staţiunea Olimp a fost inagurat, joi seară, în prezenţa primarului Mangaliei, Claudiu Tusac. Noul hotel denumit \"Holiday Olimp\" se află vis-a-vis de Hotelul Cocor, în apropiere de păduricea din staţiune. Potrivit declaraţiilor lui Tusac, este vorba de un hotel de mici dimeniuni, cu doar 35 de camere, la care se adaugă încă patru apartamente, unitatea hotelieră fiind dotată cu încăperi spaţioase, culori vii şi mobilier de o calitate foarte bună. „Hotelul arată excelent şi are o poziţie foarte bună. Este mic, dar are toate dotările necesare pentru ca turistul să se simtă foarte bine. Dacă am avea 20 de astfel de hoteluri, am atrage şi mai mult turiştii pe litoralul sudic românesc”, a declarat Tusac. Hotelul a costat două milioane de euro, iar durata construcţiei s-a realizat în termen de aprox. un an.